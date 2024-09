Juve-Inter, blitz in Germania: è derby d’Italia per il colpo a sorpresa

Blitz in Germania degli osservatori di Juventus ed Inter: possibile derby d’Italia per il colpo a sorpresa. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Spunta un nome nuovo sul calciomercato per Juventus ed Inter. Le due società si sarebbero già mosse mandando osservatori in Germania per il talento.

Secondo quanto riportato dalla ‘BILD’, Moussa Sylla sarebbe finito nel mirino di Juventus ed Inter. L’attaccante francese naturalizzato maliano classe 2004, attualmente in forza allo Schalke 04, potrebbe lasciare presto la Germania. Gli osservatori delle due big di Serie A, stando a quanto rivelato dal noto quotidiano tedesco, erano presenti sulle tribune dello stadio di Gelsenkirchen per monitorarlo da vicino in occasione della sconfitta casalinga dello Schalke per 1-3 contro il Colonia.

Del futuro di Sylla ha già parlato Ben Manga, direttore tecnico dello Schalke 04: “Penso che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo. Se qualcuno cambia, ovviamente ci indebolisce, ma è nostro compito tenere d’occhio l’acquisto successivo”. Si profila dunque un acceso derby d’Italia anche sul mercato.