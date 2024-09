Frattesi incanta con Spalletti: messaggio chiaro a Inzaghi e l’Inter

Davide Frattesi grande protagonista con la maglia della Nazionale del Ct Spalletti: il centrocampista adesso punta a un ruolo da protagonista anche nell’Inter

Lo strano paradosso di Davide Frattesi: titolarissimo con Spalletti in Nazionale, riserva di lusso invece con Simone Inzaghi all’Inter.

Il centrocampista ex Sassuolo è stato l’assoluto protagonista delle due sfide di Nations League che hanno rilanciato la selezione azzurra dopo il disastroso Europeo in Germania. Decisivo già a Parigi contro la Francia, Frattesi si è ripetuto tre giorni più tardi con il gol di petto – sull’assist del compagno di club Dimarco – nella trasferta in Ungheria con Israele. Pedina fondamentale nelle alchimie del Ct Spalletti (capocannoniere con 6 reti con il tecnico di Certaldo), che anche ieri lo ha elogiato nel post partita di Budapest esaltandone le qualità da incursore. Adesso per Frattesi però c’è un’altra sfida: conquistare un posto al sole anche all’Inter e con Simone Inzaghi in panchina.

Inter, Frattesi reclama spazio: occasione già a Monza insieme a Zielinski

Compito tutt’altro che semplice considerando i tre tenori Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, alfieri della mediana della squadra campione d’Italia.

Il classe ’99 cresciuto nella Roma ha vissuto nell’ultimo campionato un’annata da comprimario sul piano del minutaggio (solo il 26% della partite giocate da titolare), realizzando comunque reti pesanti per la causa interista nel trionfo scudetto. Anche l’agente Riso in estate ha chiesto garanzie alla società, che non ha mai messo in discussione il valore di Frattesi. La dirigenza ha spazzato quindi via i rumors di mercato (anche sulla Juventus) sul conto del giocatore, che certamente avrà maggiore spazio alla sua seconda stagione a Milano nello scacchiere di Inzaghi. Frattesi, vista l’eccellente condizione mostrata con l’Italia, si candida a una maglia da titolare già alla ripresa del campionato nella vicina trasferta di Monza.

Considerando i tanti impegni ravvicinati e l’esordio in Champions League nella tana del Manchester City, oltre al centrocampista italiano potrebbe trovare spazio anche dall’inizio anche Zielinski, che finora non è mai sceso in campo in partite ufficiali con la casacca nerazzurra.