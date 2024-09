Frattesi il pensiero di Inzaghi: il dualismo con Barella che può cambiare il mercato

La sosta per le Nazionali ha dato ulteriori indicazioni importanti per l’Inter che si gode la crescita di Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro ora sgomita per trovare spazio

Due partite e altrettante vittorie in Nations League per la ritrovata Italia di Luciano Spalletti, che ha battuto prima la Francia e poi Israele offrendo complessivamente prove in crescita dopo un Europeo da dimenticare.

Tra le stelle più luminose del nuovo firmamento azzurro c’è senza dubbio Davide Frattesi, in gol in entrambe le sfide e decisivo con le sue capacità di inserimento nella zona calda del campo. Si tratta di un centrocampista con ottime doti fisiche e tecniche in grado soprattutto di attaccare gli spazi anche senza palla per andare a chiudere l’azione. Qualità e caratteristiche che vorrà cavalcare certamente anche Simone Inzaghi, il quale si ritroverà ora con un ‘problema’ di gestione da risolvere.

Alla luce delle prestazioni in Nazionale il minutaggio di Frattesi con l‘Inter è nuovamente un tema caldo ed andrà affrontato anche di rientro dalla sosta. Al netto delle voci estive, l’allenatore campione d’Italia nelle prime tre uscite stagionali ha comunque preferito ripartire dalle solide basi della passata annata, riproponendo da titolare la mediana dello scudetto. Per Frattesi finora appena 53 minuti ed un assist messo a referto, ma la musica presto o tardi potrebbe cambiare.

Inter, Frattesi convince in Nazionale: parte il dualismo con Barella

La crescita del minutaggio di Frattesi, dopo un primo anno da prima delle seconde linee in nerazzurro comunque condito da ben 8 gol e 7 assist, era già nei piani di Inzaghi che ora però si ritrova un centrocampo ancora più ampio dopo l’arrivo di Zielinski.

Mkhitaryan compirà presto 36 anni e dei tre titolari è quello che potrà certamente sul lungo periodo riposare di più, ma con un parco così nutrito rischia di non bastare. Ecco quindi che potrebbe proporsi anche un ‘duello’ a distanza con Barella per la posizione di mezzala destra. L’ex Cagliari è un punto fermissimo ed ha anche rinnovato, ma Frattesi, che era già stato attenzionato da alcuni club in estate, ora ha bisogno di incrementare i propri minuti in campo.

Qualora non giocasse con una continuità leggermente maggiore andrebbero inevitabilmente fatte delle valutazioni sull’ex Sassuolo che nel rapporto minuti-rendimento non può di certo essere ignorato, a maggior ragione dopo aver conquistato anche il cuore del centrocampo di Spalletti in Nazionale.