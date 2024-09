Ecco il ‘nuovo Verratti’: firma con la Juve vicinissima

La trattativa non è ancora chiusa, ma in fase avanzata. Il talento dovrebbe firmare con la Juve fino a giugno 2028

Generazione di fenomeni no, ma di ottimi talenti senz’altro sì. La Juventus può guardare con fiducia al futuro, grazie al lavoro svolto negli anni scorsi nel settore giovanile. Lavoro di cui si sono già visti i frutti, sia in prima squadra che sul calciomercato, con Giuntoli che ha ‘sfruttato’ quasi al massimo alcuni dei pezzi pregiati dell’ex NextGen per finanziare la campagna acquisti estiva.

Non ha ancora debuttato in prima squadra, ma tra i migliori prospetti del club bianconero figura sicuramente il nome di Ripani, centrocampista molto tecnico che compierà diciannove anni fra due giorni. Per alcuni addetti ai lavori, considerate le sue qualità in fase di impostazione e una statura non elevata (è alto circa 176cm), il classe 2005 viene considerato una sorta di ‘nuovo Verratti’.

Il contratto di Ripani scade fra appena nove mesi, ma la Juve è molto vicina a blindarlo con un nuovo accordo fino al 2028. La trattativa è in fase avanzata, non c’è ancora un’intesa totale tra il club di Exor e l’agente del marchigiano, ma al contempo vi è grande fiducia sul fatto che la stretta di mano possa arrivare in tempi davvero brevi. Siamo, in sostanza, agli ultimi passi prima della fumata bianca.

Cresciuto nelle giovanili del Pescara fino all’approdo a Torino avvenuto nel 2021, Ripani ha alle spalle 48 presenze con la maglia della Primavera, più altre 5 in Youth League.

Thiago Motta osserva con particolare attenzione ai prodotti del vivaio, non ha paura di buttarli dentro, per cui non è escluso che il classe 2005 possa fare il suo esordio in prima proprio nella stagione appena cominciata.