Branca premia la Juve: “Miglior mercato. Inter? Preso grande attaccante”

L’ex dirigente dell’Inter ai microfoni di TvPlay svela alcuni aneddoti legati al passato e parla della lotta ScudettoÂ

Non sembrano esserci dubbi su chi ha messo a segno i migliori colpi nell’ultima sessione di calciomercato. Tutti premiano la Juventus e una campagna acquisti che soddisfa in pieno Thiago Motta.

Anche Marco Branca è d’accordo sul dare la palma del migliore al club bianconero: “Miglior mercato in Serie A? Dal punto di vista della funzionalitĂ e dell’idea dell’allenatore secondo me la Juventus – afferma l’ex dirigente dell’Inter ai microfoni di TvPlay -. I bianconeri hanno preso ogni pedina in funzione delle idee dell’allenatore, poi l’Inter non ne aveva bisogno perchĂ© già è forte così ed ha preso un grande attaccante, poi le altre si equivalgono. Sono contento per il buon inizio del Verona che ha un dirigente piuttosto bravo”.

Juve, Branca: “Motta merita questo upgrade “

Impossibile non fare un salto nel passato. Nel corso dell’intervista così, tra i tanti temi trattati, si parla anche dello scambio Vucinic-Guarin, prima di porre la lente di ingrandimento su Thiago Motta:

“Lo scambio Vucinic-Guarin? Ero nella fase finale del mio mandato e mi era stato chiesto altri 2-3 mesi per organizzare. Non so benissimo come sia andata nell’effettivo perchĂ© non ho partecipato”.

Per quanto riguarda l’attuale allenatore della Juventus, Branca ammette: “Mi fa piacere vederlo come allenatore ad alti livelli, è molto bravo. Un grande professionista e credo si stia meritando questo upgrade da Bologna alla Juventus”.