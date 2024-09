Calciomercato Juventus, la cessione di Kostic è UFFICIALE: ecco la formula

Ora è davvero ufficiale. Il giocatore lascia la Juventus e si trasferisce in Turchia. Affare in prestito fino al 30 giugno 2025

Termina dopo due stagioni l’avventura alla Juventus del calciatore. Proprio in questi istanti è arrivato l’annuncio ufficiale.

Così Filip Kostic saluta momentaneamente il mondo bianconero, per trasferirsi in Turchia, dove vestirà la maglia del Fenerbahce. Sono stati entrambi i club a comunicare la conclusione dell’affare. Ieri la squadra di Istanbul, aveva, già annuncio un principio di accordo per l’esterno, subordinato alla visite mediche.

Una volta svolte, Kostic è potuto diventare un nuovo giocare di Jose Mourinho. Per il classe 1992 serbo contratto in prestito fino al 30 giugno 2025. La Juventus, così, si libera temporaneamente di un esubero. Un esubero, che nel corso della sua avventura in bianconero ha giocato 87 match, diventando il calciatore con più occasioni create, 141 in tutte le competizioni.