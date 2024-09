Tra Inter e Juve cala il gelo: annuncio sulla firma

Juventus e Inter e lo scontro che si accende nuovamente sul mercato: annuncio a sorpresa sulla firma

Una stagione che potrebbe vivere sul duello tra Inter e Juventus per lo scudetto, con i nerazzurri favoriti per confermarsi sul trono da campioni d’Italia e i bianconeri che si candidano come primi e più credibile rivali. Vedremo cosa accadrà alla ripartenza del campionato nel prossimo weekend. Intanto, il duello a distanza è sempre vivo e riguarda anche il calciomercato.

Due sessioni vissute molto diversamente, tra i campioni d’Italia e i torinesi. Inter che ha effettuato poche operazioni mirate, i bianconeri hanno praticato una autentica rivoluzione. Entrambe le squadre guardano al 2025 e a possibili grandi obiettivi low cost. Uno di questi potrebbe essere Jonathan David, che torna d’attualità essendo in scadenza di contratto con il Lille a giugno. Ma da parte dello stesso giocatore canadese c’è una rivelazione cruciale che può cambiare tutto.

L’attaccante, al termine della gara vinta dalla sua nazionale per 2-1 contro gli Stati Uniti, ha dichiarato sul suo futuro ai microfoni di ‘The Athletic’: “C’erano state un paio di proposte in estate, ma alla fine ho deciso di rimanere al Lille. Ora siamo nell’ultimo anno di contratto e tutto può accadere, stiamo dialogando con il presidente per il rinnovo del contratto, vedremo come andrà a finire”. Una apertura che potrebbe dunque togliere il bomber dagli obiettivi papabili delle squadre nostrane.