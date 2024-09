Rinviata la partita dei bianconeri, è ufficiale: quando si giocherà il match

La partita dei bianconeri è stata rinviata ufficialmente: perché è stata presa questa decisione e quando si giocherà ora il match

La stagione è iniziata e con grandi ambizioni da parte di tutte le squadre, alla ricerca del giusto assetto tattico e dell’alchimia dello spogliatoio per raggiungere i migliori risultati possibili. È così anche per i bianconeri, ma stavolta non ci riferiamo alla Juventus, che in ogni caso mantiene intatte le sue chance di lottare fino alla fine per lo scudetto, piuttosto all’Ascoli.

Parliamo di un club dalla grande tradizione, ma che ora milita in Serie C, ma senza precludersi la possibilità di pensare fin da subito al ritorno in B. In effetti, le prime partite di stagioni sono parse piuttosto incoraggianti in tal senso: dopo il pareggio alla prima giornata, è arrivata una vittoria contro la neopromossa Pianese.

Per questo, c’era grande attesa per capire come sarebbero andate le cose contro la Virtus Entella, che fino a questo momento è a punteggio pieno in vetta alla classifica con sei punti su sei. Molti tifosi, però, sono rimasti delusi da quanto deciso.

La partita tra Virtus Entella e Ascoli è stata rinviata per l’allerta meteo

In molti pensavano che questo fosse già uno scontro diretto con vista sulla vetta della classifica per il finale di stagione, ma dovrà essere rimandato. La partita era in programma oggi 8 settembre alle 21,15, ma è stato deciso di rinviarla a data da destinarsi per via dell’allerta meteo che era stata proclamata sulla città di Chiavari.

Per non rischiare nulla, è stato preferito rimandare l’appuntamento, anche se, come da prassi, verrà scelta la prima data disponibile utile. Infatti, non è stata ancora presa una scelta ufficiale su quando si giocherà il match, ma è probabile che sarà comunque nelle prossime due settimane o comunque entro la fine di settembre.