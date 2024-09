Israele-Italia, Spalletti: “Attenzione alle trappole. La formazione sarà diversa” LIVE

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro Israele

E’ vigilia per l’Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale azzurra, dopo la vittoria contro la Francia, è pronta a scendere in campo contro Israele.

La sfida, valevole per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, è in programma domani alla Boszsik Arena di Budapest. Dalla sala stampa dello stadio arrivano le dichiarazioni di Luciano Spalletti.

Contro Israele, sarà un’Italia diversa rispetto a quella che ha battuto la Francia: “Può essere una trappa, bisogna arrivare bene mentalmente alla partita. Domani sarà difficile riproporre in blocco la squadra partita dal primo minuto al Parco dei Principi, smaltire per tutti la fatica è impossibile in così poco tempo. Che ci siano quattro o cinque cambi ci sta”.

Impossibile non parlare di Sandro Tonali, tornato alla grande dopo lo stop per calcio scommesse: “Tutti eravamo a braccia aperte ad accoglierlo – prosegue Spalletti -. Per noi è un calciatore importante, abbiamo ritrovato un Tonali nuovo, voglioso di far vedere le sue doti. Ha la capacità di aiutare tutti in campo, perché sa fare tutto”.