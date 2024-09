Inter e Roma non giocano più, UFFICIALE: partite rinviate

Salta il turno di campionato per Inter e Roma: tutta colpa delle nazionali, tre partite sono state rinviate

Stagione appena cominciata, ma non mancano le prime grane da superare. La FIGC è intervenuta sulla giornata di campionato e ha già rinviato tre match, che vedono coinvolti tra gli altri anche Inter e Roma.

Mentre il campionato di Serie A e le altre leghe più importanti hanno sospeso il torneo, come di norma secondo le regole FIFA, i settori giovanili non si fermano nonostante gli impegni delle rappresentative. E così, la federcalcio italiana è stata costretta a rinviare alcune gare in programma questo weekend, mentre l’Italia è impegnata ancora con un secondo match da disputare, a seguito della sconfitta nel primo incontro.

Under 18, Genoa-Roma e Torino-Inter rinviate

Il campionato nazionale Under 18 professionisti quest’anno si articola in un unico girone composto da 18 società, che si sfideranno tutte nella regular season con doppio turno andata e ritorno. Le prime due società accederanno direttamente alla fase finale, mentre i quattro club che termineranno dalla 3a alla 6a posizione si affronteranno ai playoff in gare secche. Le due vincitrici degli abbinamenti (3vs6 e 4vs5) raggiungeranno la Final Four con le prime due classificate per conquistare lo Scudetto.

Quest’anno, la prima giornata è prevista per questo weekend 7-8 settembre. Tuttavia, alcune società non prenderanno parte al primo turno per via degli impegni delle Nazionali Under 18. Infatti, la FIGC ha rinviato i seguenti match della prima giornata di campionato: Genoa-Roma, Fiorentina-Cesena e Torino-Inter. Quest’oggi in campo Monza-Atalanta e Bologna-Cagliari. Spicca l’incontro tra Milan e Empoli, con Tobias Del Piero (figlio di Alex) protagonista negli azzurri. Il match è in programma domani 9 settembre alle ore 15:00.

Dunque debutto rinviato per sei società, tra cui le finaliste della scorsa stagione Genoa (campione d’Italia) e Roma. La federcalcio non ha ancora stabilito la data del recupero. Intanto, la Nazionale under 18 di Daniele Franceschini ha perso l’amichevole contro l’Olanda per 2-0. Domani 9 settembre è previsto il re-match contro gli Oranje e il commissario tecnico ha già promesso diversi cambi rispetto al primo undici scelto, come previsto dalle sue rotazioni. L’obiettivo è mettere tutti in condizione di giocarsi le proprie chances con la maglia azzurra in questa finestra di settembre, dedicata a capire su quali aspetti bisognerà lavorare in seguito.