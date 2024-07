Nuovo Del Piero, nuova Juve: il nipote di Alex pronto a firmare

Il nipote sulle orme dello zio Alex, Del Piero prossimo alla firma con la Juve

Lo zio è stato uno dei campioni del calcio italiano. Bandiera della Juventus e campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero. Fonte di ispirazione per tanti, in primis per il nipote.

Perché Lorenzo, che di cognome fa Del Piero come lo zio (figlio del fratello Stefano, con un passato nelle giovanili della Sampdoria), è un promettente calciatore classe 2007 con importanti esperienze nelle giovanili di Trento e Pordenone e apparizioni anche tra i professionisti in Serie C e in Coppa Italia di categoria. Seconda punta (come lo zio), è al momento svincolato, ma presto potrebbe firmare un importante contratto.

Juve Stabia, vicino Del Piero: è Lorenzo, nipote di Alex

E nel suo destino, come in quello dello zio, potrebbe esserci una Juve. In questo caso la Juve Stabia, neopromossa in Serie B, pronta a mettere sotto contratto il ragazzo, al momento svincolato.

Lo riferisce ‘Vivicentro.it’: il direttore sportivo del club Lovisa lo ha già monitorato al Pordenone e starebbe per portarlo ufficialmente in rosa. Il classe 2007 ha mostrato risorse e qualità importanti con la maglia del Trento. Lorenzo Del Piero è una seconda punta, che preferisce giocare con un partner d’attacco e che cerca spesso la porta. I prossimi giorni saranno decisivi, ma l’annuncio ufficiale appare davvero prossimo. Per un nuovo Del Piero che avanza c’è una nuova Juve nel suo futuro.