Infortunio dopo Francia-Italia: si ferma per un problema muscolare

C’è un nuovo infortunio da comunicare dopo Francia-Italia: un calciatore importante si è fermato per un problema muscolare

Francia-Italia è stata una partita importante per gli Azzurri, che si sono riscoperti in forma e dalle grandi potenzialità dopo la delusione agli ultimi Europei. Si è trattato, però, di un match particolarmente duro, in cui le due squadre non si sono risparmiate da colpi duri.

Vi abbiamo raccontato di Frattesi e Calafiori, entrambi acciaccati tra gli Azzurri, ma senza impensierire più di tanto i rispettivi club, ma attenzione anche a quanto accaduto in casa Francia. Infatti, Didier Deschamps dovrà fare a meno di un talento che sta diventando sempre più importante nelle gerarchie dei Bleus.

Stiamo parlando di Warren Zaire-Emery, che a soli 18 anni è diventato un punto di riferimento per il PSG del presente e del futuro. È già titolare a centrocampo e riesce puntualmente a condizionare le partite con la sua enorme qualità, in grado di dare un input decisivo per tutta la manovra offensiva. Proprio dopo Francia-Italia, però, non sono arrivate buone notizie per la big di Ligue 1.

Zaire-Emery si ferma dopo Francia-Italia: c’è il comunicato ufficiale

Zaire-Emery è entrato solo al 77esimo minuto nel match contro gli Azzurri di Nations League, ma non ha avuto uno spezzone molto fortunato, né dal punto di vista tecnico, né sotto il profilo fisico. La Federazione francese, infatti, ha pubblicato una nota in cui ha scritto del nuovo infortunio patito dal centrocampista: “Questo sabato è stato sottoposto ad esami radiologici che hanno confermato la lesione muscolare“, hanno scritto.

Dopo aver parlato con il dottor Franck Le Gall, Didier Deschamps ha capito che non potrà avere a disposizione Zaire-Emery per il match di lunedì contro il Belgio e le ricadute saranno importanti anche per il PSG, dato che Luis Enrique difficilmente avrà il talento a disposizione per il match contro il Brest del prossimo weekend. Nello specifico, si parla di un problema al polpaccio, che sta dando non poche noie al 18enne.