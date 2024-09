Il nuovo clamoroso record di Sinner: tutti a bocca aperta

Jannik Sinner è riuscito a centrare un altro record clamoroso: i fan sono rimasti tutti a bocca aperta di fronte alla notizia

Non è stato un periodo facile per Jannik Sinner, che ha dovuto convivere con le vittorie di Carlos Alcaraz nei grandi Slam, ma anche con alcuni problemi fisici che hanno rallentato il suo percorso. E poi c’è stato il caso relativo la mancata partecipazione ai Giochi olimpici di Parigi per via di una tonsillite, con tutte le critiche che ne sono conseguite, e il tema doping, dopo la contaminazione involontaria, lo scandalo e infine anche la multa e i punti tolti.

Ora Sinner sembra aver ritrovato la miglior condizione si è visto in questi US Open. Tra pochi minuti inizierà la finale contro Fritz, in cui parte con i favori del pronostico, ma il cui esito non è comunque per nulla scontato. Il percorso in America non è stato comunque per nulla scontato, nonostante l’eliminazione prematura di Alcaraz e Djokovic, due dei principali favoriti.

Il campione altoatesino è riuscito a ritrovare i punti forti del suo gioco, ma soprattutto a ritrovare l’efficacia che aveva perso con il passare delle settimane e che non ha lasciato scampo neanche a un avversario temibile come Medvedev.

I tifosi si riappassionano a Sinner: record di ascolti in tv

Non solo, perché le prestazioni straordinarie di Sinner hanno riportato anche grandi attenzioni e aspettative nei confronti del numero uno al mondo. La dimostrazione è facile da riscontrare attraverso i dati relativi gli ascolti tv. Ha fatto discutere non poco, per esempio, la coincidenza tra la sua semifinale e la partita della Nazionale italiana in Nations League.

Proprio in quell’occasione, l’incontro tra il ragazzo di San Candido e Draper ha stupito tutti. Infatti, come riportato da ‘OA Sport’ ha coinvolto su SuperTennis ben 744.010 spettatori medi. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici mentre si giocava la semifinale vinta da Sinner. D’altronde, si è trattato primo italiano di sempre in finale allo US Open nel singolare maschile. La notizia sconvolgente, però, è stata un’altra: si tratta del match più visto della storia del canale federale Supertennis dalla sua nascita nel dicembre 2008.

Le cose sono andate davvero molto bene anche per quanto riguarda gli ascolti su Sky. La semifinale, infatti, ha raccolto 817.000 spettatori su Sky Sport: in tutto è stato ufficializzato un dato da 1.561.010 spettatori totali. La concorrenza della Nazionale, invece, ha raccolto il 31.1% di share. Vedremo se questo record potrà essere battuto dalla finale contro Fritz.