Allerta meteo, tifosi gelati: partite rinviate

Con la sosta per le Nazionali attualmente in essere il calcio giocato in Italia comunque non si ferma. Spazio alle categorie minori dalle quali però arrivano notizie poco incoraggianti

L’attenzione dei tifosi è inevitabilmente proiettata alla prossima gara dell’Italia contro Israele, valida per la Nations League dopo la buona vittoria contro la Francia.

A dispetto della pausa dei massimi campionati il calcio giocato continua a trovare spazio attraverso le categorie minori. Non mancano infatti le partite nel corso di questo fine settimana, che però proprio oggi ha registrato anche diversi rinvii. Il maltempo odierno infatti ha portato al rinvio di alcune gare in Toscana, e non solo.

Al netto delle gare partite Foll.Gavorrano-Livorno e di Fezzanese-Seravezza in Serie D, il comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti ha tracciato tutto il quadro dei match rinviati.

Sfilza di partite rinviate: colpa del maltempo

Nella nota del comitato toscano della LND si apprende: “In relazione all’allerta meteo arancione comunicata dal Centro Funzionale Regionale, alcune amministrazioni comunali della nostra Regione hanno emesso un’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi ubicati nel loro territorio”.

Nello stesso comunicato viene poi aggiunto: “Si ricorda che solo le gare che si disputano negli impianti sportivi ubicati nei comuni che hanno emanato un’ordinanza di chiusura di detti impianti verranno rinviate”.

Dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria: sono diverse le partite che hanno subito medesimo sorte a causa dell’allerta odierna. Di seguito l’elenco dei match coinvolti:

Eccellenza:

Massese 1919-Certaldo

Pontebuggianese-Castelnuovo Garfagnana

Promozione:

Lunigiana Pontremolese 1919-Real Cerretese

Casalguidi-San Giuliano

Inter. Monsummano-Marginone 2000

Coppa Prima categoria:

Romagnano-Mulazzo

Aglianese-Cqs Pistoia

Coppa Seconda categoria:

Ricortola-San Vitale Candia

Monzone 1926-Atletico Carrara dei marmi

Weekend quindi molto particolare per il calcio toscano, che causa maltempo ha dovuto rinunciare ad una buona parte del proprio programma giornaliero. Focus soprattutto sulle due partite di Eccellenza Massese 1919-Certaldo e Pontebuggianese-Castelnuovo Garfagnana. Una serie di gare che andranno ricollocate quanto prima.