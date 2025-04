Milan, nuovo attaccante dall’Olanda: firma a zero

Il calciomercato in casa Milan potrebbe regalare un nuovo colpo dall’Olanda dopo l’affare Gimenez. Una svolta decisiva per l’attaccante: firma a zero

Il Milan cercherà di programmare la prossima stagione a partire dai prossimi giorni. I rossoneri proveranno così a trionfare anche in Coppa Italia sfidando il Bologna targato Vincenzo Italiano: pronto l’affare a parametro zero per sognare in grande. Una grande voglia di imporsi nel calcio internazionale: il nuovo intreccio sul fronte calciomercato.

La dirigenza rossonera continua a programmare la prossima stagione in attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo. Il Milan è al lavoro per puntellare la rosa del futuro: Sergio Conceicao si giocherà tutto nella finale di Coppa Italia, decisiva per centrare anche la qualificazione in Europa League. L’allenatore portoghese potrebbe così vincere due trofei dopo il trionfo della Supercoppa italiana proprio contro i cugini nerazzurri. Spunta un nuovo affare dall’Olanda dopo l’affare Gimenez: ecco tutta la verità.

Calciomercato Milan, nuovo intreccio dall’Olanda: l’affare

Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile. Il Milan è sempre molto attivo per puntellare la rosa del futuro dopo una stagione vissuta tra alti e bassi: ecco la nuova decisione per il colpo a parametro zero.

Come svelato dal portale Voetbal International, il Milan ha messo nel mirino l’attaccante del Feyenoord Zepiqueno Redmond. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Tottenham e Bournemouth, ma il club italiano potrebbe avere la meglio visti gli ottimi rapporti con il club olandese dopo l’affare a gennaio con l’arrivo di Gimenez.

Il giovane attaccante olandese, classe 2006, ha collezionato soltanto 4 presenze in Eredivisie, ma è considerato uno dei talenti del calcio internazionale. Finora non è arrivato alcun accordo per un rinnovo contrattuale vista la scadenza immediata a giugno: spunta subito un nuovo affare a parametro zero in casa rossonera.

Robin van Persie ha rivelato di volerlo ancora con lui anche in vista della prossima stagione: “Spero che Zeppi rinnovi il suo contratto”. La decisione spetterà proprio al suo agente insieme al calciatore olandese: il classe 2006 non vede l’ora di essere protagonista nel calcio internazionale.

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa per una nuova svolta dall’Olanda: Santi Gimenez è tornato a segnare in maglia rossonero, ma ora il club italiano potrebbe chiudere anche per Zepiqueno Redmond. La sua volontà sarà decisiva per seguire così l’attaccante messicano per iniziare la nuova avventura.