Storica svolta per il club: cessione delle quote e nuovo presidente UFFICIALE

Dopo anni di voci e indiscrezioni, ora è ufficiale: lo storico club cambia proprietà, il nuovo presidente è argentino

Un pizzico di Argentina nel calcio italiano: arriva dal Sud America il nuovo presidente del club dopo il tanto atteso passaggio di quote.

Storico passaggio di quote per il calcio italiano: a cambiare proprietà è il Perugia, nobile decaduta che ora milita in Serie C. Il club umbro passa di mano dopo tredici anni di gestione targata Massimiliano Santopadre. Il nuovo presidente del club umbro è Javier Faroni dopo il closing avvenuto nelle scorse ore presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, dove Santopadre ha ceduto il 100% delle quote alla nuova proprietà.

La firma, arrivata negli uffici dello Studio Associato Biavati di Perugia, segna un momento storico per il club umbro il cui management sportivo rimarrà invariato in modo da garantire “continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra” si legge nel comunicato ufficiale. La nuova proprietà ha già delineato i suoi obiettivi: si punta a rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano. Allo stesso tempo, la proprietà targata Javier Faroni ha già in programma l’arrivo di professionisti argentini di grande qualità ed esperienza, in modo da creare le condizioni per l’arrivo di alcuni giocatori di talento proprio dall’Argentina.

Perugia, ufficiale la cessione delle quote societarie

Il nuovo presidente Javier Faroni ha rilevato la squadra con il veicolo Perugia Futbol e il suo arrivo coincide con la vigilia del prossimo incontro di campionato sul campo del Carpi.

Lo stesso Javier Faroni sarà in tribuna per seguire la sua squadra dimostrando il suo immediato coinvolgimento nella gestione del club. Dopo le firme sui documenti per il passaggio di quote, il nuovo presidente si è detto “molto emozionato e felice di iniziare questa nuova sfida sportiva con il Perugia”. Il dirigente sudamericano ha assicurato: “Io e il mio team lavoreremo senza sosta per far tornare il Grifo ai livelli che merita. Per questo, oltre a tanto impegno, abbiamo bisogno del sostegno e dell’entusiasmo di tutti i tifosi”.

Termina così una importante parentesi societaria per il Perugia: da tempo si parlava del concreto interesse di Faroni, in Argentina impegnato in svariate attività, dall’aeronautica alla politica, passando per il teatro e investimenti vari.