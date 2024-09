Rottura in società, il presidente pronto a lasciare: cambio di proprietà

Rottura totale all’interno del club con il presidente pronto a lasciare: la big potrebbe avere presto una nuova proprietà

La big può cambiare presidente e proprietà. È questa la voce clamorosa che potrebbe trovare concretizzazione nelle prossime settimane per il Chelsea.

La società londinese, dopo l’addio di Abramovich è passata ad un consorzio composto da Clearlake, Tom Boehly, Mark Walter e Hansjorg Wyss. La società statunitense detiene attualmente il 60% delle quote, mentre il restante appartiene appunto a Bohely e gli altri proprietari con il primo che è anche l’uomo che si occupa più da vicino della gestione del club.

Fino a quando però non è dato sapere, visto che si parla con insistenza di un passaggio di mano. In particolare Clearlake non sarebbe contenta dell’operato dei soci finora e, nel dettaglio, sarebbe insoddisfatta dei tanti soldi spesi sul mercato senza un riscontro dal punto di vista dei risultati e per l’assenza di progressi nella costruzione del nuovo stadio.

Chelsea, Boehly può cedere le quote

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, infatti, proprio Clearlake avrebbe dato la propria disponibilità ad aumentare la quota azionaria in suo possesso, acquistando la quota degli altri soci.

Il Chelsea fu pagato in totale circa 4,25 miliardi di sterline, di queste 2,5 miliardi per l’acquisto delle azioni, mentre i restanti 1,75 miliardi erano per lo stadio, la squadra femminile, le giovanili e Chelsea Foundation.

Ora potrebbe essere riscritta nuovamente la composizione societaria con Clearlake che potrebbe acquistare l’intero pacchetto azionario e mettere un proprio uomo di riferimento alla guida della società. Soltanto una indiscrezione al momento ma che potrebbe cambiare drasticamente la situazione per il Chelsea.