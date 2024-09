Marotta lo fa di nuovo: Bayern battuto e colpo super a zero

Marotta potrebbe centrare un altro grande colpo a parametro zero e anticipare anche la concorrenza del Bayern Monaco: affare per giugno 2025

Negli ultimi anni, l’Inter non ha avuto grandi disponibilità economiche, ma ci ha abituato a centrare dei colpi straordinari a parametro zero, che poi hanno avuto un’ottima resta sul campo. È successo soprattutto dopo lo stop per il Covid e quando le finanze a disposizione sono scese nettamente.

È impossibile non citare un centrocampista fondamentale per il gioco come Henrikh Mkhitaryan, ma anche un talento assoluto come Marcus Thuram, che in molti inseriscono già tra i migliori talenti in Europa. E ora ci sono anche Taremi e Zielinski, calciatori importanti nelle rotazioni e che potrebbero essere decisivi nel corso della stagione.

La storia potrebbe ripetersi in vista della prossima estate, quando i nerazzurri andranno a caccia di profili molto importanti per la loro difesa. D’altronde i contratti di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi scadranno a giugno 2025 e non pare ci sia tutta questa voglia di rinnovare i loro contratti, anche per questioni legate all’età. Oaktree ha imposto un ringiovanimento che dovrà avvenire un po’ in tutti i reparti, per cui per loro non potrebbe esserci più spazio.

Idea Tah per la difesa dell’Inter: può arrivare a parametro zero

Per sostituire i due centrali, il nome di Jaka Bijol va sottolineato e ben tenuto in considerazione. Il talento dell’Udinese sembra il preferito della dirigenza e presto potrebbe superare la concorrenza e assicurarsi la maglia nerazzurra. Occhio, però, anche a un calciatore che si è messo in grande evidenza nelle ultime stagioni, tanto da finire nel mirino del Bayern Monaco.

Stiamo parlando di Jonathan Tah, perno difensivo del Bayer Leverkusen e della Germania. Non è più un ragazzino, ha 29 anni, ma Oaktree potrebbe fare un’eccezione, considerando il valore del ragazzo e che sarebbe perfetto al centro tra i due braccetti di difesa.

L’idea, quindi, c’è e potrebbe essere coltivata nei prossimi mesi, soprattutto perché il suo contratto con i tedeschi scadrà a giugno 2025. Ci sono, però, degli ostacoli: la sua richiesta di ingaggio e commissioni potrebbe essere parecchio alta, ma soprattutto attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco, che già la scorsa estate l’ha cercato per rinforzare la sua retroguardia. Staremo a vedere se l’affare andrà a buon fine o Marotta si concentrerà su altri profili.