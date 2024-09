L’Inter non perde tempo: triplo colpo a zero, Juve e Milan spiazzate

Fari accessi sulle opportunità che presenta il mercato in vista del 2025: l’Inter vuole anticipare la concorrenza di Juventus e Milan

Taremi e Zielinski sono soltanto gli ultimi di una lunga lista. Non è una novità l’attenzione quasi maniacale dell’Inter per i parametri zero e le opportunità che presenta di volta in volta il mercato.

Ausilio e il presidente Marotta hanno già accesso i fari per la prossima stagione, sempre con il comune denominatore di coniugare i risultati sportivi alla sostenibilità economica. La dirigenza di Viale della Liberazione deve destreggiarsi di fronte ai nuovi paletti imposti da Oaktree e ne è l’esempio l’ultimo arrivo Palacios. Profili giovane e di prospettiva, rispetto a giocatori di esperienza magari con ingaggi troppo onerosi. Questa la linea trattata dalla proprietà americana tra presente e futuro sul mercato.

Calciomercato Inter, non solo David: tutti gli obiettivi a parametro zero

L’Inter non perde così tempo e ha individuato diverse opzioni a costo zero in vista della prossima estate, con l’obiettivo di superare l’agguerrita concorrenza.

Juventus e Milan infatti non perdono di vista Jonathan David, da tempi non sospetti nei radar dei dirigenti campioni d’Italia. Il canadese, che ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro, non rinnoverà il contratto con il Lione tra meno di un anno e si svincolerà così dal sodalizio francese. Sarebbe il sostituto ideale e un upgrade in attacco con la partenza di Arnautovic per Simone Inzaghi. In difesa invece serve un centrale vista la carta d’identità non più verdissima di Acerbi e de Vrij: nel mirino resta Tah, in scadenza con il Bayer Leverkusen così come Solet con il Salisburgo.

Sulla corsia destra infine, occhio alla posizione di Dumfries. L’olandese potrebbe presto rinnovare con l’Inter, ma non è da escludere una sua partenza da Milano anche con il nuovo contratto se arrivasse una proposta importante dall’estero. I nerazzurri nel ruolo monitorano quindi Rensch, gioiello di scuola Ajax e connazionale di Dumfries.