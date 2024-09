Juve, sarà bianconero: firma ad un passo

Juventus, la firma è ad un passo: il giocatore pronto a vestire la maglia bianconera

Un nome tra gli svincolati che ha stuzzicato e non poco la Juventus, ma ora sembra che il suo futuro sarà addirittura fuori dall’Europa.

Perché nel lungo elenco di svincolati che ancora non hanno trovato accordo con una squadra c’è anche Memphis Depay. L’attaccante olandese è al momento senza contratto dopo l’accordo scaduto lo scorso 30 giugno con l’Atletico Madrid. E nonostante abbia stuzzicato diversi club italiani tra cui Milan, Roma e soprattutto Juventus, adesso il classe 1994 è pronto a volare addirittura in Brasile.

Juve, niente Depay: l’olandese vola in Brasile

La Juventus è stata molto stuzzicata dall’ipotesi di ingaggiare l’attaccante olandese a costo zero, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. E il giocatore vestirà comunque i colori bianconeri.

Ad approfittarne infatti è stato il Corinthians. ‘Globo Esporte’ sottolinea ormai che l’affare è sostanzialmente fatto, con Depay che firmerà un contratto valido fino alla fine del 2026 con il Timao. Depay ha accettato la proposta del club e firmerà un contratto valido fino alla fine del 2026. Gran parte del valore totale del contratto dell’attaccante sarà pagato dal più importante sponsor del club. Rimangono i dettagli burocratici per confermare l’affare, oltre a piccoli aggiustamenti da risolvere in Brasile.

Brasile che l’olandese raggiungerà nel fine settimana. Depay è atteso a San Paolo nel fine settimana per svolgere gli esami e ufficializzare l’accordo. Niente Juventus, ma una sfida del tutto inedita. Nel corso della sua esperienza, sottolinea il quotidiano brasiliano, l’attaccante andrà a guadagnare oltre 11 milioni di euro. Il giocatore va dunque ad aggiungersi ad un discreto numero di calciatori europei che hanno deciso di intraprendere l’esperienza nel campionato brasiliano, come il francese Payet o il danese Braithwaite ex Barcellona. Un elenco a cui potrebbe aggiungersi anche Mario Balotelli, al momento senza contratto, ma tentato da un’esperienza sudamericana in Brasile o in Argentina.