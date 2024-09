Caos tra Juventus e Nazionale: grana per Thiago Motta

La sosta per gli impegni delle Nazionali sta già riservando alcune indicazioni interessanti. In casa Juventus occhi su Danilo

I club hanno lasciato spazio alle Nazionali in una sosta che arriva proprio quando stava salendo la febbre per il calcio giocato dopo la lunga pausa estiva.

L’Italia di Spalletti si è quindi ripresa la scena vincendo con merito contro la Francia e mettendo in campo alcune prestazioni di livello. Tra i migliori azzurri anche Andrea Cambiaso, che con la Juventus di Thiago Motta è già un protagonista assoluto. La sosta per le Nazionali è quindi una vetrina importante per tutti, anche per chi gioca meno e ha bisogno di rilancio come Danilo.

Quello che sta vivendo il capitano bianconero è un autentico paradosso visto che dopo essere stato relegato ad alternativa da Motta ha ritrovato titolarità e prestazione positiva con la maglia del suo Brasile.

Juventus, paradosso Danilo: titolare in Nazionale e riserva in bianconero

90 minuti in campo per Danilo nel successo dei verdeoro contro l’Ecuador per 1-0. Il difensore juventino ha peraltro disputato una buona gara mettendo nel motore minuti importanti in vista poi del rientro a Torino.

Danilo con Motta dovrà risalire le gerarchie ma intanto la sua vicenda fa discutere molto sui social. I tifosi su X sono divisi tra chi sottolinea il paradosso, chi ritiene che avrà spazio anche alla Juve e chi invece lo vede più fuori dal progetto:

Danilo deve giocare meno della metà della metà delle partite. Quindi verrà usato solo in emergenza — Jim-toli, MD (@Jimcc95) September 7, 2024

Per me Danilo non è più in grado di fare a certi livelli e in un certo modo il terzino — Il_GobboDiFuori (@la_gobbadifuori) September 7, 2024

Danilo fa parte semplicemente della vecchia squadra, quella che stava dalla parte dell’allenatore, quella che nn faceva entrare chef nello spogliatoio, e probabilmente a gennaio saluterà…li ha cacciati tutti

Speriamo abbia ragione lui…. — Piero Serra (@PieroSerra) September 7, 2024

Molto bene, ha messo minuti nelle gambe. Danilo, che come Douglas Luiz, non è mai stato titolare nelle prime partite dopo la pausa sarà pronto per il tour de force che ci aspetta. Ci sarà bisogno di tutti ✌🏾😁 — Mouad (@Mouad65151507) September 7, 2024

Prima la polemica per le esclusioni di #DouglasLuiz, ora quella su #Danilo, titolare nel Brasile ma non nella #Juve. Eppure quando è arrivato Thiago #Motta c’era giubilo e festa. Fate lavorare CHI SA, CHI VEDE, CHI HA LE COMPETENZE. Il resto è fuffa. — GleisonTop (@Gleison_Top) September 7, 2024

Danilo titolare nel Brasile ma qui fa la riserva di Savona e cabal — Fino alla fine (@Angelo_P71) September 7, 2024

non ho nulla da dire a cabal e savona, sono stati molto bravi, però nei big match devono mettere cambiaso e danilo — jos (@finoallafine001) September 7, 2024

Danilo titolare e capitano nella vittoria del Brasile ma secondo Motta deve fare il panchinaro del regen di De Sciglio… pic.twitter.com/oIW4WynAfF — Jjuli🦅 (@jjuli_24) September 7, 2024