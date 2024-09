Calcio italiano in lutto: addio ad un protagonista dello scudetto

Lutto nel mondo del calcio italiano. È scomparso Cesare Poli, tra i protagonisti dello scudetto 1970 del Cagliari

Proprio a margine della sosta per gli impegni della Nazionale arriva una brutta notizia per il mondo del calcio italiano. Ci ha lasciati Cesare Poli, ex calciatore classe 1945 che è entrato nella storia soprattutto per essere stato uno dei protagonisti dello storico scudetto del Cagliari del 1970.

Poli nel corso della sua carriera, chiusa proprio in Sardegna nel 1975, ha anche avuto modo di vestire le maglie di Vicenza ed Inter ma è chiaramente in rossoblù che ha lasciato il segno più importante. A piangere la sua scomparsa è stato il suo stesso ex club che ha postato una fotografia sui social con annesso messaggio di cordoglio ed un intero comunicato apparso sul sito ufficiale.

Nella nota si legge: “Nel 1969-70 il trasferimento al Cagliari insieme a Domenghini e Gori; alla Società nerazzurro andò in contropartita Boninsegna. Fu subito Scudetto: Poli diede il suo apporto totalizzando 11 presenze”. Poi ancora: “L’eclettismo era il suo punto di forza. Poteva giostrare con eguale rendimento da terzino, mediano, o difensore puro. Faceva valere la grinta e la capacità di corsa, rimasta immutata dai tempi giovanili. Per il suo dinamismo e la sua duttilità era uno dei preferiti di tutti gli allenatori succedutosi sulla panchina del Cagliari, che sapevano di poter contare su di lui in ogni occasione”. Ed infine il saluto: “Ciao Cece, per sempre cuore rossoblù”.