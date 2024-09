Bufera social sull’Inter e gli arbitri, arriva la smentita UFFICIALE

Tornano le polemiche arbitrali intorno alla Serie A e all’Inter, anche se stavolta nulla hanno a che vedere con il campo

L’Italia e in particolare il calcio, si sa, sono da sempre terreno fertile per numerosissime polemiche di ogni genere. Storicamente quelle sugli arbitri riempiono pagine e pagine di siti, giornali e ovviamente social con i tifosi che discutono su episodi, Var, interpretazioni, atteggiamenti o presunti tali. E la figura del direttore di gara, così come ormai anche dei designatori, è diventata sempre più centrale mediaticamente.

Ad esempio, basti pensare alla polemica che ha investito Gianluca Rocchi, designatore appunto dopo la lunga carriera da arbitro internazionale, tra i più importanti in Italia negli ultimi anni. In particolare l’ex fischietto della sezione di Firenze è stato colto dalle telecamere durante il match tra Inter e Atalanta di venerdì scorso in tribuna con un braccialetto ‘particolare’, ovvero quello nerazzurro con il logo del club. E ovviamente subito è stata bufera social. Presto spiegato. Quello indossato da Rocchi era il classico braccialetto dell’hospitality di San Siro che dà accesso a diverse aree dello stadio e che viene applicato a tutti all’ingresso. C’è chi ha comunque visto del marcio in quello scatto: “Se fosse successo con la Juve cosa sarebbe venuto giù…”, “Di nuovo la Marotta League” e affini.

Inter, Rocchi risponde alla questione ‘braccialetto’

Per provare a dirimere la questione e a confermare il suo punto di vista è intervenuto lo stesso Rocchi: “Non vorrei neanche perderci del tempo su quella questione – ha detto a ‘Deejay Football Club’ -. Spesso e volentieri sono in tribuna, mi danno questi braccialetti per accedere in determinate aree. È stata creata una storia, le va data l’importanza che ha”.

Nei giorni scorsi già erano circolate spiegazioni e precisazioni, ma non ancora la voce del diretto interessato che ha voluto tagliare corto sull’episodio. Anche il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani aveva commentato in maniera secchissima: “Consigli non richiesti: giusto lamentarsi di decisioni arbitrali avverse se esistono in serie. Ma parlare di Marotta League è autolesionismo (allora c’era anche quando era alla Juventus). Gridare a scandalo per Rocchi con il bracciale dell’Inter, indispensabile in area hospitality, è ridicolo”.