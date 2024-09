Scontro di gioco, costretto a uscire in barella: Nazionale col fiato sospeso

La sosta per le Nazionali porta in dote un altro infortunio: giocatore costretto a uscire in barella

Ha dovuto lasciare il terreno di gioco dolorante dopo un duro contrasto di gioco: rischia di dover lasciare il ritiro della Nazionale.

Un altro infortunio rischia seriamente di penalizzare un club in questa prima sosta per le Nazionali della stagione appena iniziata. Anche alcuni giocatori di Serie A, come Dovbyk, Baldanzi e Fazzini si sono fermati durante gli allenamenti e le partite con le rispettive selezioni, ma non si tratta di casi isolati. Lo sa bene Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna costretto a fare a meno di Mikel Oyarzabal, il quale era subentrato a Ayoze Pérez al dodicesimo minuto della seconda frazione di gioco, con il risultato bloccato sullo 0-0 nella sfida di Nations League con la Serbia.

L’attaccante classe ’97 in forza alla Real Sociedad è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dolorante e in barella dopo un duro contrasto di gioco col difensore serbo in forza al Milan Pavlovic. Una dura entrata dell’ex Salisburgo e Basilea ha provocato un infortunio alla caviglia sinistra di Mikel Oyarzabal. Quest’ultimo, dopo il contrasto di gioco, è rimasto a terra per diversi minuti quando la partita era ormai quasi terminata. Nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami diagnostici del caso per fare luce sull’entità dell’infortunio.

Infortunio nel finale di partita, paura per Mikel Oyarzabal

A incidere potrebbe essere stato anche il manto erboso dello stadio Rajko Maitic di Belgrado, apparso in condizioni tutt’altro che perfette.

Il giocatore è apparso particolarmente dolorante: si è toccato vistosamente la caviglia sinistra, per poi portare le mani al volto e fare segno alla panchina di non poter proseguire poco prima del triplice fischio, quando tutti i compagni di squadra gli si sono avvicinati per sincerarsi delle condizioni dell’attaccante della Real Sociedad. Quest’ultimo è stato poi portato fuori in barella e ora resta col fiato sospeso, così come tutti i tifosi della Real Sociedad.