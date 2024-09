Partita rinviata, è UFFICIALE: cambia anche lo stadio

Cambio di location ed anche di orario per la prossima partita. C’è anche il comunicato ufficiale da parte del club

Con la Serie A in pausa per la sosta relativa agli impegni delle Nazionali, il focus va inevitabilmente sulla truppa di Luciano Spalletti. Eppure il weekend di calcio in Italia resta ricco di impegni ed appuntamenti.

Spazio soprattutto alle categorie inferiori nelle quali non mancheranno partite da giocare. Intanto, a tal proposito, in Serie D arriva un cambiamento importante in vista di una gara del fine settimana. Focus sulla sfida tra Dolomiti Bellunesi e Luparense che cambia sede e orario. Nel comunicato ufficiale diramato dai padroni di casa si apprende che sarà lo stadio di Sedico a ospitare la prima giornata del campionato di serie D. Contro la Luparense a “cambiare è anche l’orario: domenica 8 settembre, infatti, il fischio d’avvio è previsto alle 16 e non, come previsto inizialmente, alle 15”.

Serie D, Dolomiti Bellunesi-Luparense cambia anche l’orario

Come appreso dal comunicato del club il match non si disputerà a Feltre in quanto il manto erboso dello Zugni Tauro è oggetto di specifici trattamenti. Un intervento che non è stato possibile eseguire prima a causa delle condizioni climatiche. “Il campo, quindi, è in via di sistemazione e a breve sarà pronto per ospitare le gare casalinghe della SSD Dolomiti Bellunesi”, si legge.

Cambio di campo di orario quindi per la sfida di domenica in vista della quale a dare la carica è il difensore Eduardo Alcides Dias, scuola Inter che ha parlato ai microfoni del club: “Ci attende subito una gara difficile contro avversari di spessore. Le palle inattive, sulle quali il loro allenatore lavora molto, possono essere un punto di forza della Luparense. Di conseguenza, dovremo prestare la massima attenzione e prepararci al meglio, durante la settimana, per affrontarli. E provare a condurre in porto i tre punti”.

Il difensore delle Dolomiti Bellunesi si è quindi soffermato su questo inizio di stagione: “Il primo periodo di lavoro ha dato risposte positive e ci ha permesso di capire gli aspetti sui quali è necessario migliorare per disputare una grande annata”.