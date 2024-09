Morata corre e sogna il derby: “Vincerlo per rendere orgogliosi i milanisti”

Le dichiarazioni di Alvaro Morata in vista del suo rientro in campo. I pensieri dello spagnolo sono già alla sfida contro l’Inter

Ieri è tornato a correre sui campi di Milanello. Un segnare forte, che lascia pensare che il conto alla rovescia per il suo rientro è davvero partito.

L’infortunio muscolare, che gli ha impedito di giocare contro Parma e Lazio, d’altronde, è ormai alle spalle e Alvaro Morata si prepara ad allenarsi nuovamente in gruppo, così da essere a disposizione per la prossima partita. Contro il Venezia, sabato 14 settembre alle ore 20.45, lo spagnolo potrebbe, dunque, accomodarsi in panchina, per poi subentrare a partita in corso.

Potrebbe fare lo stesso contro il Liverpool, lasciando spazio a Tammy Abraham, per poi essere titolare contro l’Inter. Il pensiero di Alvaro Morata, d’altronde, è già al derby: “Non vedo l’ora di giocare questa partita – afferma l’ex Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport -. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi. L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un’occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare”.

Milan, la voglia di Morata: “Ancora 4-5 anni importanti”

La voglia di derby è davvero tanta da parte di Alvaro Morata, ma gli ultimi Inter-Milan non sono certo andati bene per i rossoneri. Ma l’esperienza dello spagnolo potrebbe certamente aiutare per far meglio.

“Ho imparato da tanti allenatori, ho imparato da tanti compagni di squadra, penso di avere ancora i 4-5 anni più importanti della mia carriera, mi sento pronto per dare tutto con un grado di esperienza molto alto, questo è un bene per me”. Morata, dunque, si prepara per essere protagonista con la maglia rossonera.