Lascia il Milan a gennaio: trattativa avanzata

Trattativa avanzata e avviati i primi colloqui: addio al Milan a gennaio

Un’opzione che è decaduta nelle ultime ore di mercato, ma che potrebbe portare ad una possibile apertura a gennaio.

Negli ultimi giorni di agosto, il futuro di Ismael Bennacer è stato piuttosto in bilico. Il centrocampista algerino si è allenato poco con la squadra e per lui si è spesso parlato di un possibile addio. Sulle sue tracce c’erano Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, ma le opzioni sono poi decadute. Più viva l’ipotesi araba, con il Milan che in caso di addio avrebbe virato su Adrien Rabiot. Adesso Bennacer, impegnato con la sua nazionale, resterà a disposizione di Paulo Fonseca almeno fino a gennaio, quando potrebbe però partire un nuovo assalto transalpino.

Milan, De Zerbi punta Bennacer: primi contatti per averlo a gennaio

Dalla Francia sottolineano infatti che il centrocampista potrebbe diventare un’opzione importante per l’Olympique Marsiglia nel mercato invernale.

Secondo ‘La Provence’, il centrocampista algerino sarebbe stato contattato da Roberto De Zerbi, che gli avrebbe assicurato che la società farà un nuovo tentativo per acquistarlo dal Milan nel mercato invernale. Decisiva, in questo senso, è stata sia la cessione di Jordan Veretout al Lione (4 milioni di euro più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita), che quella di Ounahi al Panathinaikos. In particolare la partenza dell’ex Roma è avvenuta grazie allo speciale regolamento della Ligue 1, che consente un’operazione aggiuntiva a mercato chiuso, ma solo tra club francesi.

I transalpini hanno dunque potuto fare cassa e liberare spazio in rosa e avrebbero a questo punto anche i soldi per convincere Bennacer, che è legato ai rossoneri da uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Fonseca comunque punterà su di lui visti i tanti impegni, poi bisognerà capire che ruolo rivestirà nello scacchiere rossonero. Questi mesi saranno dunque fondamentali e il Milan, in caso di cessione dovrà capire chi potrà essere l’adeguato sostituto. In questo caso il nome di Rabiot resta in prima fila.