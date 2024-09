Italia, Donnarumma: “Ho rivisto i vecchi sorrisi”. La gioia di Frattesi, Dimarco, Raspadori e Brescianini

Le parole di Dimarco, Raspadori, Brescianini e Donnarumma dopo la bella vittoria per 3-1 in casa della Francia in Nations League

Serata magica per l’Italia di Spalletti, che si rialza dopo il brutto Europeo e porta a casa una vittoria a dir poco prestigiosa in casa della Francia per 3-1. Gli Azzurri possono finalmente tornare a sorridere e tutta la loro gioia la manifestano nel postpartita nelle interviste a ‘Rai Sport’ a partire da Federico Dimarco autore del primo gol: “Non era facile ripartire dopo quell’Europeo, ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bassi, ci sta concedere qualche tiro alla Francia, ma siamo contenti sia dei gol che della prestazione che è la cosa più importante. Ha un bel peso questa partita, non è mai facile battere la Francia in casa e dobbiamo continuare così”.

Poi parola a Giacomo Raspadori che ha chiuso invece il match: “Grande vittoria, quando arriva con una squadra del genere vuol dire che hai fatto tante cose positive. È la strada giusta, dovevamo rifarci dopo l’Europeo, c’era voglia di fare la partita, siamo riusciti a fare quello che richiedeva la partita, in maniera compatta. Seconda punta? Sì, per caratteristiche la seconda punta è dove riesco ad alternare le due fasi, riesco e unire il gioco, abbassarmi, dare una mano e magari poi attaccare l’area. In questo ruolo posso esprimermi al meglio. L’errore sul primo tiro? Sì, devo rivederla, quando potrò riuscirò a dare un giudizio. La classica situazione in cui se fai gol hai ragione, se sbagli è giusto che ti insultino i compagni che erano piazzati meglio. Una delle mie caratteristiche è mettermi a disposizione dei compagni, capire il gioco, ho sempre avuto grandissimi allenatori”. Poi un’opinione sul ‘nuovo’ Spalletti, più disteso: “Quello che ha detto rispecchia quello che sta facendo con noi, quando ci sono certe competizioni la pressione è molto più alta rispetto ad altre gare, cerchiamo di costruire per le prossime partite che verranno”.

Italia, Donnarumma: “Ho rivisto i vecchi sorrisi e la voglia di vincere”. Brescianini: “Serata magica”

Serata indimenticabile ovviamente per Marco Brescianini, al debutto in Nazionale: “Serata magica, siamo partiti un po’ così e abbiamo rimesso tutto a posto. Un’emozione incredibile, esordire qui poi bellissimo. Vittoria che dà entusiasmo, poi qui in Francia contro una squadra veramente forte è stato incredibile e me lo porterò dentro tutta la vita. Vedevo la squadra determinata per guardare al futuro, siamo riusciti ad avere una reazione incredibile, quindi bravi tutti”.

Parola poi anche a Gigio Donnarumma: “Siamo stati poco furbi, potevamo aspettare ma siamo stati bravi a reagire dopo ed è stata davvero una grande partita. Reazione al gol? È stata dura, ma i ragazzi sono stati bravi a stare lì, fare tutto quello che avevamo provato, retare calmi e concentrati, è stato fondamentale nella partita. Ci siamo sistemati, tutti sono abituati a giocare con questo modulo, abbiamo capito cosa potevamo fare meglio, siamo stati intelligenti. Dietro mi sentivo tranquillo, partita difensiva stupenda, quando c’era da soffrire anche gli attaccanti hanno dato una mano, vedere quelle cose mi ha fato tornare il sorriso, ho visto un’Italia che ha voglia di vincere. Ho visto un ambiente diverso, compatto, col sorriso, voglia di lavorare, sono tornati i vecchi sorrisi, è stato incredibile. Mi aspettavo questa partita. Poi subendo gol subito era complicato rimetterla in piedi, ma siamo riusciti a portarla a casa con la forza del gruppo. Sono contento per tutti. Abbiamo una connessione incredibile, siamo un gruppo unito, c’è tanta voglia di non prendere gol”.

Infine le dichiarazioni di Davide Frattesi: “Non è stato un inizio al top, ma siamo stati bravi. Oggi è un bel giorno, perché bisogna ripartire, con voglia e cattiveria, bravo anche chi è entrato. Centrocampo nuovo? Mi sono trovato bene, sono ragazzi con cui ho giocato nelle under, poi sono bravi ragazzi, si sta creando un bel gruppo. Sto bene, più si gioca più si entra in condizione, piano piano speriamo di raggiungere il top”.