Iscrizione irregolare e campionato bloccato, ricorso UFFICIALE

Annunciato il ricorso per richiedere la sospensione immediata del campionato: ufficiale la richiesta presentata dal club

Mentre la Serie A si riposa per lasciare spazio alla Nazionale di Spalletti, la Figc deve fare i conti con un caso non di poco conto che potrebbe portare anche alla sospensione del campionati.

È questa la richiesta che il presidente ha preannunciato dopo essersi visto bocciare il ricorso presentato al Tribunale Federale Territoriale. Il caso è quello che coinvolge il Jesina e l’Alma Juventus Fano e riguarda il campionato di Eccellenza. Di recente i giudici federali hanno respinto il ricorso del Jesina, che contestava la regolarità dell’iscrizione dell’Alma Juventus Fano, confermandone l’ammissione al campionato.

Una decisione duramente contestata dalla società proponente che non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è anzi pronto ad andare avanti, fino a bloccare l’inizio del campionato previsto per domenica prossima. A parlare è il presidente dei biancorossi, Giancarlo Chiariotti, che al ‘Corriere Adriatico’ preannuncia di voler arrivare fino al Collegio di Garanzia presso il Coni per far valere le proprie ragioni.

Sospensione del campionato, Jesina all’attacco: presentato ricorso

Il presidente Chiarotti ha annunciato la richiesta di sospensione del campionato, in modo da lasciarsi aperta la porta per una riammissione. “Chiederemo la sospensione, in via d’urgenza, dell’inizio dei campionati – le parole del numero uno del club -. Andremo avanti, se necessario, per tutti i tre gradi di giudizio: il secondo presso la Figc ed eventualmente il terzo, al Collegio di Garanzia presso il Coni”.

Al momento la richiesta non ha sortito alcun effetto, con la conferma delle gare in programma in questo weekend per la prima giornata del campionato di Eccellenza e per quella di Promozione A. Nel primo caso, l’Alma Juventus Fano ospiterà il K Sport Montecchio Gallo domenica alle ore 15 allo stadio Comunale di Fermignano. Nel secondo caso, invece, sempre domenica ma alle 19.30 è prevista Jesina-Sassoferrato Genga presso lo stadio Carotti di Jesi. Sempre che nei prossimi giorni non venga accolta la richiesta di sospensione.