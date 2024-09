Inizio da incubo per l’Italia: Barcola in gol dopo 14 secondi

Non poteva esserci un approccio peggiore alla partita per l’Italia di Luciano Spalletti, subito sotto contro la Francia

Ci si aspettava un approccio veemente da parte dell’Italia, ed invece al ‘Parco dei Principi’ gli Azzurri sono stati letteralmente travolti dall’inizio sprint della Francia, capace di passare in vantaggio grazie al gol di Barcola dopo appena 14 secondi dal fischio d’inizio.

Sfruttando un mancato intervento in fase di impostazione di Di Lorenzo, il jolly dei ‘Galletti’ si è involato su un pallone vagante, battendo l’incolpevole Donnarumma con un pregevole tap in. Difesa azzurra assolutamente da registrare, dunque: dopo qualche minuto di appannamento, la compagine di Spalletti ha provato a riversarsi nella metà campo avversario, sfiorando il gol con la traversa di Barella. Ma l’inizio dell’Italia è assolutamente in salita: il record negativo è destinato a fare la storia, con la Francia che guida subito le operazioni.

La reazione di Adani non si è fatta attendere. Nel commentare l’avvio choc dell’Italia, Adani si è lasciato andare ad un non troppo velato: “La lezione all’Europeo non è servita, di cosa parliamo?”. Staremo a vedere se il prosieguo della partita potrà ribaltare l’iniziale svantaggio, fermo restando che servirà un approccio completamente diverso per incanalare l’andamento dell’incontro su binari più favorevoli.