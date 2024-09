Francia-Italia, croce e delizia per Spalletti: due big costretti al cambio

Francia-Italia, doppia tegola per Luciano Spalletti: sono stati costretti ad alzare bandiera bianca nel corso della ripresa

Subito sotto per via della rete messa a segno da Barcola, l’Italia è prima riuscita ad inchiodare il pareggio grazie al sigillo di Dimarco, salvo poi ribaltare il punteggio in virtù della rete messa a segno di Frattesi, preludio al tris griffato da Raspadori. Proprio il centrocampista dell’Inter è stato però costretto ad alzare bandiera bianca a cavallo dell’ora di gioco, per un problema alla coscia.

Dopo qualche giro di lancette, Luciano Spalletti è stato costretto ad operare anche un’altra sostituzione, gettando nella mischia Buongiorno che ha rilevato l’infortunato Calafiori. Pur provando a stringere i denti, cercando di restare in campo nonostante l’evidente problema al polpaccio, il difensore dell’Arsenal è tornato in panchina, piuttosto dolorante. Le sue condizioni, così come quelle di Frattesi, saranno dunque monitorate nel corso delle prossime ore per avere un quadro più completo della situazione.