DIRETTA Nations League, Francia-Italia | Segui la cronaca LIVE

Si apre la nuova edizione della Nations League e l’Italia di Luciano Spalletti fa visita alla Francia di Didier Deschamps

Riparte dalla Nations League il cammino dell’Italia, dopo la delusione dell’Europeo che si è chiuso agli ottavi di finale con l’eliminazione patita per mano della Svizzera. Grande voglia di ripartire e ridare entusiasmo ad un movimento che lo ha smarrito nel corso di questi mesi.

E il primo impegno della selezione azzurra, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è decisamente impegnativo visto che si troveranno di fronte la Francia. Come annunciato dall’ex allenatore del Napoli in conferenza stampa, si riparte dal 3-5-2 e dal ritorno in campo, dopo la lunghissima squalifica per il caso scommesse, di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. Di contro, come detto, i ‘galletti’ di Didier Deschamps possono contare su un Kilyan Mbappe entusiasta della nuova avventura al Real Madrid e desideroso di tornare ad essere decisivo anche in Nazionale. Non ci sarà, invece, lo svincolato di lusso Adrien Rabiot, che non ha ancora trovato una nuova squadra del quale ha parlato lo stesso CT in conferenza stampa definendo la situazione “imbarazzante”. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Parco dei Principi’ di Parigi.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kante; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappe. CT. Deschamps

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT. Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO 2: Francia, Italia, Belgio e Israele 0 punti

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera)