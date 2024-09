Dimarco-Frattesi-Raspadori: l’Italia disegna calcio e stende la Francia in rimonta

Francia-Italia 1-3, buona la prima per gli Azzurri che reagiscono all’iniziale svantaggio, portando a casa il match grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori

Grazie ad una reazione veemente, l’Italia risponde alle critiche trovando una vittoria piuttosto pesante contro la Francia, all’esordio nel suo percorso in Nations League. E pensare che l’inizio degli Azzurri era stato letteralmente da incubo. Pronti via e Giovanni Di Lorenzo si fa anticipare da Barcola, che termina la sua progressione depositando in rete un gol di pregevole fattura. Colpita a fredda, la compagine di Spalletti impiega un paio di minuti a carburare, prima di cominciare a prendere in mano mediana e ritmi di gioco. Frattesi flirta con il gol pizzicando la traversa: un avviso ai naviganti, visto che a cavallo della mezz’ora di gioco Dimarco inchioda l’1-1 dopo uno scambio ad alte frequenze con Tonali concluso con un sinistro a fil di cotone che non lascia scampo a Maignan.

Nella ripresa la Francia prova ad alzare i giri del motore ma si espone alle verticalizzazioni fulminee dell’Italia, che con un’incursione al bacio di Frattesi si porta in vantaggio. A questo punto gli uomini di Spalletti provano ad addormentare la gara con un giropalla ragionato, capace di stanare ancora una volta i ‘Galletti’: è Raspadori a firmare il tris, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto al minuto 74. L’attaccante del Napoli con uno stop a seguire elude l’intervento del suo diretto marcatore, capitalizzando al massimo il preciso suggerimento di Udogie.

Prima Griezmann e poi Koné nell’ultimo quarto di gara provano a spaventare Donnarumma, che però non è chiamato a particolari interventi. Vince l’Italia, che si porta in vetta al gruppo 3 con tre punti, in coabitazione con il Belgio che ha regolato senza particolari patemi d’animo Israele. L’Italia c’è e reagisce: Francia stesa con un tris che non lascia spazio a repliche.

FRANCIA-ITALIA 1-3

1′ Barcola (F), 30′ Dimarco (I), 51′ Frattesi (I), 74′ Raspadori (I)

GRUPPO 2: Italia 3, Belgio 3, Israele 0, Francia 0