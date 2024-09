Trattativa avanzata: Depay in bianconero

E’ pronto un biennale per l’attaccante olandese attualmente svincolato. L’affare può andare in porto nelle prossime ore

La Roma è stata la protagonista del calciomercato nelle ultime ore. I giallorossi, infatti, hanno deciso di completare l’organico, inserendo due difensori svincolati, come Hummels ed Hermoso.

La sessione estiva, come è noto, si è conclusa il 30 agosto scorso, ma le squadre possono continuare ad acquistare quegli elementi che attualmente sono senza contratto. Tra i profili più interessanti c’è certamente Adrien Rabiot. Il Milan nelle ultime ore di mercato ci ha provato insistentemente, ma le richieste del centrocampista francese non sono cambiate. Troppo alte, rispetto ai cinque milioni di euro netti a stagione, più bonus, proposti dal Diavolo, che così ha deciso di tenersi Ismael Bennacer. Oggi Rabiot può finire in Turchia o in Arabia Saudita, dove sembrano pronti ad accontentarlo economicamente.

Depay, niente Serie A: accordo vicino per un biennale

Ma l’ex Juventus non è l’unico calciatore importante che attualmente è senza contratto. Attenzione così al futuro di Memphis Depay. L’olandese in estate è stato accostato all’Inter e alla Roma, ma soprattutto al Milan. E’ stata un’idea concreta, ma che è finita in soffitta troppo presto. Il Diavolo ha, infatti, fatto altre scelte.

Depay in queste ore ha così ricevuto offerte dalla Spagna, dal Valencia che non sa cosa ne sarà del futuro di Rafa Mir e vuole dunque cautelarsi. Ma la proposta più allettante per l’ex attaccante del Barcellona è stata fatta dal Corinthians. I bianconeri di San Paolo, nonostante le difficoltà economiche, sono pronte a chiudere l’affare. L’olandese ha aperto a questa ipotesi e potrebbe firmare un biennale da nove milioni di euro. Soldi che i brasiliani potrebbero riuscire a mettere sul piatto grazie agli sponsor. L’idea del Timão è quella di avere a disposizione Depay già il prossimo 17 settembre contro il Fortaleza, all’Arena Castelão, per i Quarti di finale cel Copa Sudamericana. A riportarlo è Globo.