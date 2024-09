Stagione finita per il bomber: arriva subito Martial da svincolato

Il mercato degli svincolati va di pari passo con gli infortuni gravi. Il bomber si rompe i legamenti: subito Martial al suo posto

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da meno di una settimana, ma i club continuano a fare operazioni in uscita nei mercati ancora aperti ed in entrata andando a prendere gli svincolati. Da Rabiot a Depay passando per Martial, i giocatori importanti non mancano.

Ne sa qualcosa la Roma, che ha già tesserato prima Hermoso e poi Hummels per rinforzare il reparto difensivo di De Rossi. Il prossimo a trovare squadra, invece, potrebbe essere un attaccante come Anthony Martial. Il bomber francese, rimasto a piedi dopo l’esperienza al Manchester United, è stato offerto anche in Serie A alla Juventus, ma oggi su di lui ci sono soprattutto i greci dell’Aek Atene ed il Lille che vorrebbe riportarlo in patria. Ma nelle ultime ore un grave infortunio potrebbe cambiare le carte in tavola: Pedro, centravanti del Flamengo, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Per la stagione è già finita ed il club di Rio de Janeiro è alla ricerca di un sostituto all’altezza. Nel mirino ci sarebbe proprio Martial, al quale sarebbe stato proposto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.