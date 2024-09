Sinner, cresce l’ansia tra i tifosi: la brutta notizia agli US Open

Cresce l’ansia tra i tifosi di Jannik Sinner: la brutta notizia sul tennista italiano impegnato negli US Open

Prosegue la grande cavalcata di Jannik Sinner verso il trionfo agli US Open. Il numero 1 al mondo è riuscito, nella notte italiana, a battere anche Medvedev ai quarti di finale, in quella che sulla carta era la sfida più ostica. Non troppi problemi, invece, per l’italiano, che è riuscito a superare il proprio avversario con un 6-2, 1-6, 6-1, 6-4.

Contro il russo, Sinner ha perso solamente il suo secondo set in tutto il torneo, riuscendo però a reagire immediatamente e mostrando ancora una volta le sue capacità e la sua forza mentale. Dopo 2 ore e 35 di partita, il nostro tennista è riuscito ad avere ancora una volta la meglio, strappando il pass per la semifinale, diventando il quarto atleta in attività a raggiungere il penultimo atto di tutti i big four tra gli Slam.

“Nel terzo ho giocato in fiducia”, ha dichiarato, per poi aggiungere: “Il quarto è stato combattuto, ma sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, anche di come ho variato il gioco. Potevo servire un po’ meglio. Certo, ho avuto le migliori sensazioni in campo dall’inizio del torneo”. Mai così bene in campo, a detta sua, e ora ci sarà un nuovo ostacolo da affrontare.

Sinner, questa non ci voleva: tifosi preoccupati

Proprio in vista della semifinale i tifosi di Jannik iniziano ad avere qualche preoccupazione. L’altoatesino è infatti il favorito numero uno per la vittoria del torneo, soprattutto dopo la clamorosa e prematura eliminazione di Alcaraz, ma la trappola è sempre dietro l’angolo e i suoi sostenitori ne sono assolutamente consapevoli.

L’avversario di Sinner, nella giornata di domani, sarà l’inglese Jack Draper, 25° al mondo. Il classe 2001 sta mostrando il meglio di sé proprio in questi US Open, avendo raggiunto il traguardo massimo in carriera, fino ad ora, in un Grande Slam. Fin qui è sembrato non soffrire minimamente il confronto con gli avversari, avendo eliminato con scioltezza Zhang, Diaz Acosta, Van de Zandschulp, Machac e infine De Minaur in semifinale.

Un avversario temibile, che Sinner conosce benissimo perché cresciuti insieme. Fin qui Draper non ha mai perso un set, dominando tutti i suoi rivali senza troppi problemi. A preoccupare principalmente i tifosi è anche l’unico precedente tra i due: nel 2021 al Queen’s, con l’inglese che riuscì a battere il tennista italiano nella sua prima partita in carriera nel circuito ATP.

Sinner, dunque, cerca rivincita, in un palcoscenico ben più importante e con molta più esperienza alle spalle. E’ la grande occasione per conquistare la finale, dove, dovrà eventualmente vedersela con uno tra Fritz, numero 12 al mondo, e Tiafoe, numero 20, che si sfideranno nella giornata di domani.