Alcaraz ma che combini, lo sfottò a Sinner gli costa caro: eliminato dagli US Open

Carlos Alcaraz paga caro lo sfottò a Jannik Sinner e viene eliminato al secondo turno degli US Open: cos’è successo allo spagnolo

Una giornata storica per Botic van de Zandschulp, che in 3 set si è sbarazzato di Carlos Alcaraz, eliminandolo ai 32imi di finale degli US Open. Un risultato clamoroso e scioccante, ma soprattutto impronosticabile, che ha visto il numero 74 nel raking, vincere con scioltezza contro uno dei grandi favoriti per il trionfo finale.

Primo set senza storia, con l’olandese che ha distrutto l’avversario con un netto 6-1, rendendolo irriconoscibile. Più combattuto il secondo set, con un 1-1 iniziale, seguito dal break di van de Zandschulp e dal contro break di Alcaraz che ha portato al 5-5, fino all’allungo finale e il 7-5 che ha tagliato definitivamente le gambe al campione spagnolo.

Il terzo set ha visto un tentativo disperato da parte del numero 3 al mondo di rientrare in partita, salvo poi arrendersi al 6-4 definitivo che certifica la scioccante eliminazione di Alcaraz dal torneo. Reazione pacata, glaciale, quella di van de Zandschulp, che però non dimenticherà facilmente una giornata come questa, e che si appresta a sfidare l’inglese Jack Draper nel prossimo turno.

Alcaraz, eliminazione scioccante: le parole dopo il ko

Per Alcaraz, invece, una batosta difficile da dimenticare e che porterà al sorriso di più di qualche tifoso di Jannik Sinner. Questo perché negli scorsi giorni, lo spagnolo aveva punzecchiato il nostro tennista in almeno un paio di circostanze, facendo storcere il naso a diversi appassionati.

In primo luogo, lo spagnolo aveva parlato del caso doping legato a Sinner, non usando parole al miele e lasciando intendere di avere qualche dubbio in merito alla scelta della mancata squalifica. Un comportamento seguito da uno sfottò durante un allenamento, nel quale Carlos ha urlato a Sinner di stare attento perché suo fratello Alvaro lo aveva già superato nella battuta.

Un siparietto che non era passato inosservato e che avrebbe acceso la rivalità tra i due in caso di incontro in campo. Sfida che almeno per gli US Open non avverrà, dato che Alcaraz è stato appunto già eliminato. Proprio in merito alla sconfitta così clamorosa, lo spagnolo si è espresso: “Non so cosa dire. Lui ha giocato alla grande, non ha commesso errori e questo mi ha confuso. Non sapevo come gestirlo, come affrontarlo, non colpivo bene la palla, non sono riuscito ad alzare il livello, non mi ha concesso alcuna possibilità”.

Infine la rivelazione di un momento difficile che sta attraversando: “Sono venuto qui senza tutta l’energia che pensavo di avere, ma non voglio usarlo come scusa. Durante il match ho cercato di lottare anche contro me stesso, contro la mia mente, non solo contro il mio avversario: avevo le montagne russe in testa. Dovrò imparare a gestire questo tipo di situazioni”.