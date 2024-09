Sinner contro la Nazionale di calcio: tifosi spaccati in due

Jannik Sinner alle prese con la semifinale degli Us Open, l’Italia attesa dalla Francia: lo scontro spacca la tifoseria

Ad uno non bastano le vittorie per placare le polemiche, all’altra le polemiche non bastano per trovare una soluzione ad una crisi che ormai perdura da anni. Sinner e la Nazionale di calcio, le due facce opposte del momento vissuto dallo sport italiano.

Il tennista altoatesino sta dominando nel 2024 e, dopo aver vinto gli Australian Open, punta al bis con gli Us Open. Per riuscirci dovrà battere Draper nella semifinale e poi affrontare il vincente tra Fritz e Tiafoe. Proprio oggi è stato reso noto l’orario della sfida che vedrà impegnato Sinner ed a sorpresa sarà la prima del programma del torneo maschile di domani. Questo significa che la partita avrà inizio alle ore 21 italiane, proprio in contemporanea con la sfida tra Francia e Italia valida per la Nations League.

Una contemporaneità che costringerà i tifosi italiani a scegliere: seguire la cavalcata trionfale di Sinner oppure vedere se la squadra di Spalletti si è messa alle spalle il fallimento europeo?

Sinner-Draper insieme a Francia-Italia: il programma tv

Scelta difficile, ma forse neanche tanto considerata la posta in palio. Sinner, infatti, si gioca la finale in uno dei tornei più importanti al mondo, l’Italia la prima partita di un torneo che non ha mai suscitato grande attenzione.

Una sorta di sfida nella sfida quindi con la speranza che in entrambi i casi il tricolore possa sventolare alto e regalare un sorriso ai tanti tifosi che seguiranno le due partite. Intanto le informazioni su come vedere i due appuntamenti in diretta tv: Sinner-Draper sarà visibile in chiaro gratuitamente su Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre, oltre che su Sky per chi è abbonato. Francia-Italia, invece, con inizio programmato alle ore 20.45 sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.

Serata di grande sport quindi per l’Italia: da un lato la Nazionale di Spalletti in una sfida dal grande fascino contro gli storici rivali della Francia, dall’altro il fenomeno del momento Sinner che punta al suo secondo Slam dell’anno e a blindare il numero 1 al mondo almeno fino alla fine dell’anno.