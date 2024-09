Ribaltone Juve, rischia di saltare tutto: non è convinto

La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato. Nel mirino una possibile cessione all’estero: la situazione si complica

Nonostante la chiusura ufficiale del calciomercato estivo nei maggiori campionati europei sia già arrivata da giorni, la Juventus resta vigile e attiva per ciò che concerne le uscite di alcuni calciatori che sono al di fuori del progetto tecnico di Thiago Motta.

L’inizio di campionato è stato promettente con sette punti già raccolti, ma servirà ovviamente tempo per amalgamare al meglio anche gli ultimi arrivati, pronti a dare quel qualcosa in più utile a far fare un altro salto di qualità ai bianconeri. Da piazzare invece, dove possibile, quei giocatori che non fanno parte del futuro prossimo del club.

Tra questi anche Filip Kostic, mai nelle gerarchie di Thiago Motta ed escluso già anche dalla lista Champions in attesa di trovare una nuova sistemazione. In questo senso nei giorni scorsi era riemerso il nome del Galatasaray che già lo scorso gennaio provò ad acquistare l’ex esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, senza però arrivare a dama.

Calciomercato Juventus, Kostic prima scelta del Galatasaray ma non è convinto

Resta da capire quindi quale sarà il destino di Kostic, accostato al Galatasaray, visto che il mercato turco è ancora aperto.

Secondo quanto riferito su X da ‘Gala Haber ‘il serbo della Juventus sarebbe la prima scelta per l’esterno del club giallorosso, ma lo stesso Kostic non è convinto. Il Galatasaray cerca soprattutto un giocatore che possa dire la sua sulla fascia mancina. Al Gala restano quindi poche alternative a questo proposito.

Nel caso in cui non si arrivasse a conclusione con Kostic la società turca può passare a un giocatore con caratteristiche diverse che possa giocare ala destra e sinistra. Tanti movimenti quindi ancora per i giallorossi che sperano di portare a casa il calciatore in uscita dalla Juventus per incamerare il tassello che manca.

Ad ogni modo Kostic attende e spera nel rilancio dopo essere finito ai margini del progetto bianconero. Solamente 4 assist nel corso della passata stagione, senza andare mai a rete: numeri che certificano un calo di rendimento importante.