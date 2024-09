Ibrahimovic fuori dal club, terremoto al Milan: hanno già scelto

Crisi per il Milan in questo inizio di campionato e si cerca di correre ai ripari: sul banco degli imputati finisce anche Ibrahimovic

Difficile parlare di crisi dopo appena tre giornate di campionato, ma è complicato trovare un’altra definizione per l’inizio di stagione del Milan.

Appena due punti in classifica per i rossoneri, ancora a secco di vittorie e con le tensioni tra Fonseca e alcuni big della squadra come Leao e Theo Hernandenz. Di spunti di discussione ce ne sono diversi, con l’allenatore portoghese dato già in bilico nonostante le rassicurazioni arrivate dalla dirigenza, le polemiche per qualche atteggiamento dei calciatori che non è piaciuto e, infine, l’assenza di Ibrahimovic a Roma per assistere all’importante match contro la Lazio.

Tanta carne sul fuoco che troverà la giusta cottura al rientro dalle Nazionale con il trittico con Venezia, Liverpol e Inter che darà risposte importanti, in un senso o in un altro, sulla stagione del Milan. Anche per questo nel quotidiano sondaggio su X, Calciomercato.it ha voluto chiedere di chi è la colpa di quanto sta accadendo tra i rossoneri: “Allenatore, calciatori e dirigenti: tutti in discussione nel mirino delle critiche in casa Milan. Chi dovrebbe stare fuori dal club?”

Milan, Ibrahimovic fatto fuori: la sentenza

Un po’ a sorpresa sono i calciatori i minori responsabili di quel che sta accadendo: Theo Hernandez raccoglie l’8,3% dei voti, mentre Leao non va oltre il 16,7%.

Meno fiducia nell’operazione di Fonseca che, infatti, viene votato dal 31,9% di chi ha risposto al sondaggio. Ma a prendere il maggior numero di voti è, un po’ a sorpresa, Ibrahimovic: il 43,1%, infatti, ha indicato proprio lo svedese come colui che dovrebbe restare fuori dal Milan, in pratica il responsabile del momento no dei rossoneri.