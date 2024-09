Ecco il primo infortunio pesante: si ferma dopo Juve-Roma, niente nazionale

Primi infortuni pesanti per le big, in particolare un titolare si è fermato dopo la partita tra Juve e Roma ed è costretto a lasciare il ritiro della nazionale

Dopo la terza giornata di campionato è il turno della prima sosta per le nazionali, vero e proprio incubo per tutti gli allenatori di club. In questi ultimi anni si è discusso molto degli impegni con le rispettive selezioni inserite in un calendario già fittissimo per i calciatori, che in questa stagione sarà ancora più congestionato tra aumento delle partite europee e il Mondiale per Club a fine anno.

E spessissimo dalla nazionale i giocatori sono tornati al proprio club con più di qualche problema fisico, che magari li ha costretti a rimanere fermi per qualche partita. Il rischio c’è, anche ora che la stagione è appena iniziata e appunto la condizione non è tale da poter sostenere così tante partite. Anche perché al ritorno dalla sosta cominceranno anche le coppe europee. Juve-Roma è stata l’ultima gara in Serie A in tal senso, due rose che ora sono praticamente azzerate per De Rossi e Motta. I giallorossi, ad esempio, hanno ben 19 nazionali compresi i due Under 19 Marin e Nardin. E va registrato già il primo rientro nella capitale. Si tratta di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino pagato oltre 35 milioni in estate dal Girona, dove si è laureato capocannoniere. A rendere noto che il centravanti tornerà a Roma è stata la stessa federazione ucraina, che però ha fatto sapere che il calciatore era arrivato in ritiro già infortunato, come confermato da un esame svolto a Praga.

Dovbyk lascia il ritiro dell’Ucraina: si è infortunato dopo Juve-Roma

In particolare, Artem Dovbyk aveva accusato un problema muscolare subito dopo la partita in casa della Juventus. L’attaccante si è recato comunque in nazionale anche per controllare le sue condizioni e poi valutare il da farsi: la decisione alla fine è stata quella di farlo rientrare già oggi. In ogni caso si tratta di uno stop non grave, tanto che la Roma proverà a recuperarlo già per la partita di Marassi col Genoa alla ripresa del campionato, domenica 15 alle 12.30.

“L’infortunio, che l’attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall’infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali”, si legge sul comunicato dell’Ucraina. De Rossi spera di ritrovarlo subito, proprio ora che la Roma ha completato il mercato.