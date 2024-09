“È l’unico da Real Madrid”: l’annuncio su Lautaro che spaventa i tifosi dell’Inter

Le dichiarazioni spaventano i tifosi dell’Inter: “È l’unico da Real Madrid o Manchester City”. Le parole su Lautaro Martinez

Sono stati annunciati ufficialmente i 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2024. Per la Serie A sono presenti l’ultimo capocannoniere Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Lookman e i neo-romanisti Dovbyk e Hummels.

Gli esclusi eccellenti sono Musiala, De Bruyne e Rodrygo, per la prima volta dal 2003 non sono presenti né Messi né Cristiano Ronaldo. Nessun italiano in lizza, ma ci sono Donnarumma per il Premio Yashin, Gasperini per il premio di miglior allenatore e la giallorossa Manuela Giugliano per il Pallone d’Oro femminile. L’ultimo Pallone d’Oro italiano, Fabio Cannavaro, ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Lautaro da Pallone d’Oro? Non si discute, è una ricchezza dell’Inter, ha vinto lo scudetto e la Coppa America. Non tradisce mai, anche in nazionale fa sempre la differenza. E poi segna, si sacrifica, ma soprattutto ha fame. Mi auguro che l’Inter e la Serie A non lo perdano mai”.

Inter, Cannavaro: “In Serie A solo Lautaro Martinez da Real Madrid o Manchester City”

“Quando ti chiedi chi dei nostri giocherebbe nel Real Madrid o nel Manchester City, dici Lautaro e forse nessun altro…”, ha concluso l’ex capitano della Nazionale italiana. Cannavaro incorona così il bomber dell’Inter.

E sugli altri candidati della Serie A: “Calhanoglu ha qualità notevoli, fa bene anche con la Turchia. Lookman? Non mi ha sorpreso dopo i tre gol in finale, la sua stagione è stata incredibile”. Il nuovo Pallone d’Oro sarà annunciato il prossimo 28 ottobre, sogna il massimo riconoscimento individuale anche Lautaro.