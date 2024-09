Calciomercato Juventus, doppia mazzata giallorossa

Brutte notizie per la Juventus e per Cristiano Giuntoli: salta il doppio affare di mercato

La sessione estiva di calciomercato è terminata, ma le trattative vanno avanti. Brutte notizie, però, per la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Dopo aver condotto una scoppiettante sessione estiva di calciomercato, la Juventus continua a lavorare in vista del futuro. Chiaramente, non solo con gli arrivi di nuovi calciatori, ma anche attraverso “tagli”, ovvero le cessioni di giocatori in esubero e che – dunque – non rientrano più nei piani tecnici della società bianconera e dell’allenatore Thiago Motta dal suo arrivo sulla panchina.

Dopo le cessioni dei vari Kaio Jorge, Barrenechea, Iling Junior, Kean, Huijsen, Soulé, Rugani, Miretti, De Sciglio, Tiago Djalò e Federico Chiesa, il direttore tecnico dei bianconeri Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare altri giocatori fuori dal progetto della Vecchia Signora. In particolar modo si lavora alle possibili cessioni di Arthur Melo e Filip Kostic, giocatori divisi da trascorsi diversi, ma ora legati dalla stessa situazione. C’è ancora tempo per piazzarli in qualche paese estero, ma il doppio affare adesso rischia concretamente di saltare.

Calciomercato Juventus, doppia grana per Cristiano Giuntoli

In particolar modo la Juventus, dopo diverse trattative con club italiani nel corso della lunga sessione estiva di trasferimenti, aveva imbastito un doppio discorso con il Galatasaray per la cessione di Arthur Melo e Filip Kostic.

In Turchia, infatti, c’è tempo fino al 13 settembre per acquistare calciatori e l’intenzione del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli era di cedere sia Arthur Melo che Filip Kostic al Galatasaray, club che ha da poco ingaggiato Victor Osimhen e che annovera nel suo organico altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Dries Mertens, Mauro Icardi, Fernando Muslera e Lucas Torreira. Un doppio affare in uscita che avrebbe snellito ulteriormente non solo l’organico della Juventus, ma anche il monte ingaggi dato che Arthur Melo e Filip Kostic guadagnano, in totale, oltre sette milioni di euro e per entrambi l’avventura in bianconero sembra essere da tempo giunta al capolinea.

Ma ora la duplice cessione rischia concretamente di saltare, almeno stando a quanto affermato dall’esperto di mercato turco Ugur Karakullukcu, secondo il quale: “Le trattative per Arthur Melo e Filip Kostic sono saltate. Senza altre cessioni, questi nomi verranno depennati”. Occhio, invece, alla possibilità che il club turco ingaggi una vecchia conoscenza della Juventus: ci sarebbero buone possibilità di vedere Adrien Rabiot tra le fila dei Leoni.