Vlahovic rischia di diventare un caso: big pronte all’assalto, la Juve ha già deciso

Dopo il match opaco con la Roma, Vlahovic è tornato al centro delle polemiche: ecco la strategia della Juventus

È bastata la prima partita non vinta dalla Juventus, la prima partita senza gol e soprattutto la prima prestazione incolore, per rimettere Dusan Vlahovic al centro delle polemiche. Delle critiche insomma. E sui social già circolano i video con gli highlights dei suoi errori, gli stop mancati negli ultimi 20-25 metri, oppure l’assist non fornito a Francisco Conceicao che poteva metterlo davanti alla porta all’interno dell’area.

Il serbo è tornato a essere l’uomo più criticato della Juventus dopo lo 0-0 contro la Roma che non è piaciuto molto ai tifosi, soprattutto dopo aver visto le prime due gare. In ogni caso la difesa resta saldissima, imbattuta, in avanti Thiago Motta ha scelto Nico Gonzalez da “9 puro” per sostituire Vlahovic. E il numero 9 viene di nuovo messo in dubbio, in quel dilemma atavico tra la conferma di un calciatore comunque forte e con grandi qualità che è atteso al primo anno senza Allegri in panchina. E l’idea che forse gli 80 milioni spesi due anni e mezzo fa dalla Juventus siano stati un grosso malinteso, un flop. Soprattutto considerando pure il suo impatto enorme a bilancio, appunto tra cartellino e ovviamente ingaggio che col tempo e i vari scatti è arrivato a qualcosa come 12 milioni a stagione. Un’enormità.

La Juve pensa al rinnovo di Vlahovic: la situazione tra l’incontro e la sirene estere

Non a caso si è tornato a parlare del bivio a cui si trova davanti la società bianconera, la cessione oppure la conferma ma con condizioni diverse. Ovvero il rinnovo di contratto con spalmatura dell’ingaggio: l’incontro per parlarne è previsto nelle prossime settimane, l’agente del serbo è infatti previsto a Torino a breve. Al momento c’è ottimismo e fiducia da parte della Juve, la bilancia pende verso la conferma e il matrimonio che può continuare.

La Premier League e il PSG possono essere le solite pretendenti a tenere d’occhio la sua situazione, ma di certo Giuntoli non si farebbe pregare, ovvero non avrebbe mai intenzione di scendere da una richiesta di 80 milioni per lui. I parigini, così come il Chelsea, hanno pensato e cercato Osimhen in queste settimane e Vlahovic è comunque un giocatore che piace. Così come ad altri club. Ma al momento la Juve è orientata a confermarlo, anche se poi sul mercato sappiamo che nessuno è incedibile. E vare per i bianconeri come per ogni altro club al mondo. A breve si apriranno i dialoghi.