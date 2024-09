Richiamato Pioli al posto di Fonseca: la situazione della panchina del Milan

Ipotesi a sorpresa per il Milan in caso di esonero di Fonseca: può tornare sulla panchina rossonera Stefano Pioli

Per il Milan, il nuovo ciclo è iniziato con più di qualche difficoltà. Dopo l’addio a Stefano Pioli, i rossoneri si sono affidati a Paulo Fonseca, ma per adesso per i rossoneri si fatica a entrare a regime. Con due punti in tre gare, il Diavolo ha messo a referto il peggior inizio di campionato da tanti anni a questa parte ed è chiamato a una pronta reazione. La posizione del tecnico portoghese appare già a rischio.

Nell’immediato, il Milan non prenderà decisioni drastiche, essendo intenzionato a tutelare l’allenatore. Ma è evidente che le prossime tre gare potrebbero essere fondamentali. Dopo la pausa, il Milan dovrà assolutamente provare a centrare la prima vittoria in campionato, contro il Venezia, per poi affrontare Liverpool e Inter. Un trittico da cui potrebbe seriamente dipendere il futuro dell’attuale tecnico.

Per l’eventuale sostituzione, a sorpresa, potrebbe esserci proprio Pioli e non altri nomi come Allegri o Sarri. Il motivo è presto detto. L’allenatore emiliano è ancora sotto contratto e il Milan gli deve un ingaggio annuo di 4 milioni. La dirigenza, in caso di esonero di Fonseca, preferirebbe evitare una ulteriore spesa, oltre all’ingaggio di Pioli e dello stesso lusitano ed ecco perché l’ex tecnico potrebbe essere richiamato in corsa.