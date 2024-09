Inter, Correa pronto a dire addio: l’ultimo tassello

L’Inter pronta a salutare Joaquin Correa, l’attaccante vicino alla partenza: cessione a un passo

La coda del mercato, con alcune finestre ancora aperte all’estero, propone diversi motivi di interesse, con alcuni giocatori in esubero che si preparano a lasciare il nostro campionato. Il prossimo potrebbe essere Joaquin Correa, ormai fuori dai piani dell’Inter da tempo.

In estate, l’addio dell’argentino, che sin dai tempi della Lazio è stato un fedelissimo di Inzaghi ma ora ha concluso il suo tempo in nerazzurro, non si è concretizzato. Il tutto potrebbe sbloccarsi adesso, con il Panathinaikos che lo ha messo nel mirino. Il club ateniese potrebbe presentare presto l’offerta decisiva, ma manca ancora un tassello. Vale a dire, la cessione dello sloveno Sporar. Una volta che avverrà la sua partenza, il Panathinaikos avrà i fondi per l’acquisto di un nuovo attaccante. Questo è il quadro tratteggiato dal portale greco ‘Inpao.gr’. Qualora il club ellenico non dovesse trovare l’intesa per Correa, in alternativa si butterebbe su Akpom, attaccante 28enne dell’Ajax, che in Grecia ha militato in passato nel Paok.