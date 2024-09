Chiesa ricoperto d’oro: il faraonico ingaggio che percepirà al Liverpool

Ingaggio monstre al Liverpool per Federico Chiesa. Ecco le cifre che filtrano dall’Inghilterra sul nuovo contratto dell’ex Juve

Ha fatto parecchio discutere il messaggio di Federico Chiesa dopo l’addio alla Juventus. Salutando i tifosi bianconeri, il neo attaccante del Liverpool ha affermato di non aver mai chiesto un aumento dell’ingaggio per il rinnovo con la Juve.

L’esterno della Nazionale era in scadenza di contratto a giugno 2025 e, dopo il mancato accordo con il club bianconero, è stato ceduto in Premier League per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro. La dirigenza della Juventus è riuscita a portare a termine anche la sua cessione, con Chiesa che era ormai diventato un esubero per i problemi relativi al prolungamento del contratto. La trattativa si è infatti arenata sul nuovo ingaggio del calciatore. In questo senso, arrivano importanti indiscrezioni direttamente dall’Inghilterra.

Chiesa Liverpool, l’ingaggio è faraonico: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato da ‘footballinsider247’, Chiesa ha di fatto ottenuto quello che voleva: al Liverpool guadagnerà circa 200 mila sterline a settimane, ovvero ben 7,5 milioni di euro netti a stagione.

“Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Liverpool. Quando mi hanno chiamato ho detto subito sì, perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta e quanto vale per i tifosi. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare”, aveva dichiarato l’ex Juve presentandosi ai ‘Reds’. Per lui, oltre al trasferimento in un top club europeo, c’è ora anche un ricchissimo contratto fino al 2028.