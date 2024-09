Accordo o sciopero: gli allenatori fermano il campionato

Il campionato può essere fermato dallo sciopero degli allenatori: domani la riunione decisiva, stop senza l’accordo

Accordo o sciopero. La pausa per le Nazionali è l’occasione per far tornare a galla problemi mai risolti del calcio internazionale. Uno in particolare riguarda gli allenatori che sono sul piede di guerra e minacciano lo stop al campionato.

È questo quanto deciso nel corso della riunione della Commissione Nazionale degli allenatori della Liga che si è tenuta martedì. I tecnici sono stanchi della situazione relativa al mancato pagamento degli stipendi dei colleghi esonerati e sono pronti ad andare allo scontro totale. I casi Setien e Cervera sono gli esempi portati in Commissione e che saranno anche al centro di una riunione che si terrà mercoledì e vedrà i tecnici confrontarsi con i dirigenti della Liga.

Una riunione fondamentale per il proseguo della Liga, visto che il mancato accordo potrebbe portare per la prima volta allo sciopero degli allenatori.

Liga, gli allenatori minacciano lo sciopero: stop al campionato

Il nodo centrale, come detto, riguarda il pagamento degli stipendi dei calciatori esonerati e che in alcuni casi non sono arrivati.

Ecco perché nella riunione che si terrà tra allenatori e Liga i tecnici avanzeranno alcune richieste tra le quali anche la norma secondo cui il pagamento della liquidazione debba avvenire non oltre il 30 giugno di ogni anno. Stando a quanto riportato da ‘Marca’, gli allenatori non si presenteranno al vertice per andare allo scontro, ma saranno decisi nell’avanzare le loro proposte.

Nel caso in cui queste non fossero accolte o comunque non si dovesse arrivare ad un compromesso, ecco che la minaccia di sciopero diventerebbe reale e la Liga potrebbe fermarsi. Acque agitate, quindi, nel campionato spagnolo che rischia vivere giornate molto concitate.