Roma, Hummels e il ritorno di Manolas dopo Hermoso: le ultime | CM.IT

La Roma sta tentando gli ultimi colpi di coda del mercato, dopo Hermoso la difesa può essere rinnovata completamente con Hummels e Manolas

Da sempre, a mercato finito, la lista svincolati può presentare opportunità interessanti per le squadre che non abbiano messo a segno tutti gli obiettivi prefissati. La Roma sta tentando di pescare a piene mani e dopo il colpo Hermoso potrebbe regalarsi un tris da favola, con gli altri due affari a parametro zero Hummels e Manolas.

I giallorossi sono entrati nel vivo della trattativa per il tedesco dopo aver finalizzato la cessione di Chris Smalling all’Al-Fayha. Per l’ex Borussia Dortmund si ragiona su un contratto annuale tra i due milioni e i due milioni e mezzo di ingaggio. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, si sta lavorando sui dettagli.

Sullo sfondo, il possibile ritorno di Manolas, che si era proposto ai giallorossi già a gennaio. La sua voglia di tornare nella Capitale è stata espressa sui social, ripostando su Instagram una story che lo vedeva già indossare la nuova maglia della Roma, poi cancellata. I contatti sono in corso anche in questo caso, possibile un accordo contrattuale annuale da mezzo milione di ingaggio.

In entrambi i casi, siamo di fronte a trattative non ancora concluse, ma da parte della Roma c’è la volontà di mettere a segno quest’altro doppio colpo, per rilanciare le proprie ambizioni schierando una difesa di grande esperienza e solidità.