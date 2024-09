Partite non visibili in Italia, caos Uefa: cosa sta succedendo

Niente partite visibili in Italia: scoppia il caos Uefa a pochi giorni dell’inizio della nuova competizione

La nuova edizione, con formula rinnovata, della competizione inizierà tra qualche giorno, ma intanto è già caos con la Uefa. La Nations League inizierà giovedì prossimo e sarà con una formula rinnovata, visto che la quarta edizione del torneo prevede anche i quarti di finale.

Intanto però il caso dei diritti televisivi è già scoppiato e vede l’Italia protagonista: la Nations League, infatti, non sarà visibile nel nostro paese. Nessuna emittente ha comprato i diritti per trasmettere le partite: niente Mediaset, né Sky e l’Italia resterà quindi al buio, tranne le partite della nostra Nazionale.

Quelle, cominciando dal debutto di venerdì con la Francia, saranno visibili come di consueto sulla Rai. Gare non visibili quindi, tranne che per gli azzurri, con una situazione che si protrarrà per tutta la fase a gironi e che, al momento, non prevede novità per le gare poi ad eliminazione diretta per le quali però c’è ancora tempo per rimediare.

Nations League, dove vedere le partite

Nessuna gara di Nations League quindi in diretta tv in Italia con Mediaset e Sky che hanno deciso di non prolungare l’accordo in vigore per la passata edizione.

Ci sarà comunque il modo per gli appassionati di calcio italiani di guardare tutte le partite della competizione grazie a UEFA TV. La piattaforma streaming della Federcalcio europea trasmetterà tutte le gare della competizioni, ripetendo quanto già fatto per la Youth League e per alcuni tornei giovanili.

Ricordiamo il calendario dell’Italia che dopo la Francia vedrà la squadra di Spalletti sfidare Israele lunedì prossimo, quindi a ottobre Belgio e ancora Israele, infine la chiusura a novembre con il ritorno con i belgi e quindi la conclusione a Milano contro i transalpini.